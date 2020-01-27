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В МИД оценили взаимодействие с Пекином по ситуации с коронавирусом
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РИА Новости

В МИД оценили взаимодействие с Пекином по ситуации с коронавирусом

13:52 27.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. У Москвы нет нареканий к Китаю по вопросу взаимодействия в ситуации вокруг коронавируса, заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы в теснейшем контакте со всеми профильными структурами КНР, взаимодействие не вызывает ни малейших нареканий",- сказал Рябков.
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Вчера, 13:22
Мэр закрытого из-за коронавируса Уханя готов уйти с поста
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
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Распространение нового коронавирусаМИД РФСергей РябковКитайРоссияУханьВ мире
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