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МИД разъяснил ситуацию с договором с США о Беринговом проливе
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РИА Новости

МИД разъяснил ситуацию с договором с США о Беринговом проливе

13:49 27.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Обсуждение ситуации вокруг договора с США по Беринговому проливу прошло в понедельник, соглашение продолжает действовать во временном режиме, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Вопрос был рассмотрен всеобъемлюще. Обсуждение носило исчерпывающий характер. Соглашение применяется, действует в режиме временного применения, как раньше, так и сейчас",- сказал Рябков журналистам.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
21 января, 09:57
В Совфеде обсудят соглашение с США по разграничению Берингова пролива
Профильные комитеты Совфеда с участием МИД, Минсельхоза, ФСБ обсудили в понедельник ситуацию с соглашением с США по разграничению Берингова пролива. Как сообщил РИА Новости глава аграрного комитета СФ Алексей Майоров по итогам заседания, которое проводилось в закрытом режиме, Совфед может принять постановление, "но вполне вероятно, что мы можем свои рекомендации (напрямую) направить в правительство".
Ранее парламентарии предложили проработать правовые аспекты реализации соглашения, учитывая, что Россия не ратифицировала документ. Сенатор от Камчатского края Борис Невзоров отметил, что при подписании соглашения с американцами в 1990 году занимавший тогда пост главы МИД СССР Эдуард Шеварднадзе пошел на уступки США, "за что потом и получил пост президента Грузии". В результате достигнутого соглашения к США отошли более 77 тысяч квадратных километров Берингова моря, включая континентальный шельф, Россия потеряла возможность ежегодно добывать более 500 тысяч тонн рыбы и краба. На шельфе разведаны перспективные нефтегазовые месторождения на сотни миллиардов долларов, отметил Невзоров.
В ответ на заявление Невзорова, предложившего рассмотреть эту тему на заседании Совбеза, спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила поручить комитету по международным делам, комитету по сельскому хозяйству и комитету по обороне изучить эту тему вместе с профильными министерствами и ведомствами и подготовить записку, которую она доложит президенту РФ в случае возможных вариантов реализации тех предложений, которые были изложены.
Лодка у побережья Берингова моря
14 октября 2019, 15:36Сказано в эфире
Глава ВАРПЭ объяснил спор рыбаков из России и США в Беринговом мореВ США обвиняют российских рыбаков в браконьерстве в Беринговом море из-за пересечения "Линии Бейкера-Шеварднадзе". Вместе с тем, как рассказал в эфире радио Sputnik президент ВАРПЭ Герман Зверев, является ли пересечение этой линии нарушением – спорный вопрос.
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Берингов проливВалентина МатвиенкоСергей РябковКамчатский крайСШАПолитика
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