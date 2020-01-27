МИД разъяснил ситуацию с договором с США о Беринговом проливе

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Обсуждение ситуации вокруг договора с США по Обсуждение ситуации вокруг договора с США по Беринговому проливу прошло в понедельник, соглашение продолжает действовать во временном режиме, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков

"Вопрос был рассмотрен всеобъемлюще. Обсуждение носило исчерпывающий характер. Соглашение применяется, действует в режиме временного применения, как раньше, так и сейчас",- сказал Рябков журналистам.

Профильные комитеты Совфеда с участием МИД, Минсельхоза, ФСБ обсудили в понедельник ситуацию с соглашением с США по разграничению Берингова пролива. Как сообщил РИА Новости глава аграрного комитета СФ Алексей Майоров по итогам заседания, которое проводилось в закрытом режиме, Совфед может принять постановление, "но вполне вероятно, что мы можем свои рекомендации (напрямую) направить в правительство".

Ранее парламентарии предложили проработать правовые аспекты реализации соглашения, учитывая, что Россия не ратифицировала документ. Сенатор от Камчатского края Борис Невзоров отметил, что при подписании соглашения с американцами в 1990 году занимавший тогда пост главы МИД СССР Эдуард Шеварднадзе пошел на уступки США, "за что потом и получил пост президента Грузии". В результате достигнутого соглашения к США отошли более 77 тысяч квадратных километров Берингова моря, включая континентальный шельф, Россия потеряла возможность ежегодно добывать более 500 тысяч тонн рыбы и краба. На шельфе разведаны перспективные нефтегазовые месторождения на сотни миллиардов долларов, отметил Невзоров.