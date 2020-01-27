Кузнецова сделает запрос по ситуации с брошенными в Шереметьево детьми

Ранее сообщалось, что мужчина, прилетевший в Москву из Хабаровска, оставил в Шереметьево двух своих детей - мальчиков 2011 и 2014 годов рождения, его разыскивают полицейские. Дети доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, потом будут переданы в медучреждение. Следователи СК начали проверку.

"Мы со своей стороны направляем обращение в прокуратуру. Мы знаем, что она уже занимается этим вопросом, а именно проверяет органы опеки и попечительства. Мы со своей стороны запросим результаты проверки, и тогда будет понятно, насколько своевременно и где искать причину: в их действиях, органов системы профилактики или в неправильных поступках родителей, или, собственно говоря, и там, и там", - рассказала Кузнецова в эфире "России-24".