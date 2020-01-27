Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T13:26+0300
https://ria.ru/20200127/1563920000.html
Кузнецова сделает запрос по ситуации с брошенными в Шереметьево детьми
https://cdn22.img.ria.ru/images/155524/31/1555243142_0:108:2963:1775_1036x0_80_0_0_d79392186814640c7d64a5b9206b6761.jpg
РИА Новости

Кузнецова сделает запрос по ситуации с брошенными в Шереметьево детьми

13:26 27.01.2020
184
© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 4 июня 2019
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что запросит результаты проверки прокуратуры по брошенным в аэропорту Шереметьево детям.
Ранее сообщалось, что мужчина, прилетевший в Москву из Хабаровска, оставил в Шереметьево двух своих детей - мальчиков 2011 и 2014 годов рождения, его разыскивают полицейские. Дети доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, потом будут переданы в медучреждение. Следователи СК начали проверку.
"Мы со своей стороны направляем обращение в прокуратуру. Мы знаем, что она уже занимается этим вопросом, а именно проверяет органы опеки и попечительства. Мы со своей стороны запросим результаты проверки, и тогда будет понятно, насколько своевременно и где искать причину: в их действиях, органов системы профилактики или в неправильных поступках родителей, или, собственно говоря, и там, и там", - рассказала Кузнецова в эфире "России-24".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Вчера, 11:09
Глава Подмосковья посетил детей, оставленных в аэропорту Шереметьево
110001
Обсудить 0
Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиАнна КузнецоваСледственный комитет РФХабаровскШереметьево (аэропорт)РоссияПроисшествия
Рекомендуем
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Хабаровские власти готовы забрать оставленных в Шереметьево детей
Омск
Омбудсмены следят за ситуацией с ребенком, которого ставили на гречку
Детский омбудсмен Анна Кузнецова навестила в больнице детей, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево
Оставившего детей в аэропорту Шереметьево отца нашли
В аэропорту Шереметьево
Омбудсмен: мать готова забрать детей, брошенных отцом в Шереметьево
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Мэр закрытого из-за коронавируса Уханя готов уйти с поста
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Глава Подмосковья посетил детей, оставленных в аэропорту Шереметьево
Медик готовит шприц
У работника детсада в Петербурге нашли туберкулез
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала о ситуации с оставленными детьми в Шереметьево
Актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Аэропорт Шереметьево
Отец брошенных в Шереметьево детей оставлял их в центре соцпомощи
Пассажирский самолет в небе
Разбившийся в Афганистане самолет принадлежал армии, сообщил источник
В аэропорту Шереметьево
Отец, бросивший детей в Шереметьево, боялся оставлять их с матерью
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова навестит оставленных в Шереметьево детей в понедельник
Самолет авиакомпании Ariana Airlines
В Афганистане разбился самолет
Автомобили скорой помощи
В Москве спасли тонущего человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
Лента новостейМолния