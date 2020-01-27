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В Кремле сообщили о принятых мерах против распространения коронавируса
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РИА Новости

В Кремле сообщили о принятых мерах против распространения коронавируса

13:07 27.01.2020 (обновлено: 13:13 27.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса в России предпринимаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет сомнения, что все необходимые меры предосторожности предпринимаются", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, существует ли угроза распространения в России коронавируса, а также не планируется ли каких-то дополнительных шагов для предотвращения его распространения в стране.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
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УханьРаспространение нового коронавирусакоронавирусыДмитрий ПесковКитайРоссияВ мире
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