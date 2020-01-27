В Кремле сообщили о принятых мерах против распространения коронавируса

"Нет сомнения, что все необходимые меры предосторожности предпринимаются", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, существует ли угроза распространения в России коронавируса, а также не планируется ли каких-то дополнительных шагов для предотвращения его распространения в стране.