Путин в понедельник встретится с главой АСИ

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится в понедельник с гендиректором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой и заслушает доклад о работе этой организации, которая остается существенным приоритетом в работе и объектом внимания главы государства, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что новую рабочую неделю президент начинает в Москве, понедельник и вторник станут днями внутренней работы - состоятся внутренние совещания и встречи.
"Из публичного - сегодня президент заслушает очередной доклад Светланы Чупшевой, гендиректора Агентства стратегических инициатив. Вы знаете, что президент с руководителями своего детища, которое он постоянно держит в поле внимания, встречается регулярно, сверка часов происходит, он получает информацию о том, что сделано", - сообщил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что АСИ по-прежнему остается "очень существенным приоритетом в работе и объектом внимания главы государства".