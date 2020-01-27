Путин в понедельник встретится с главой АСИ

"Из публичного - сегодня президент заслушает очередной доклад Светланы Чупшевой, гендиректора Агентства стратегических инициатив. Вы знаете, что президент с руководителями своего детища, которое он постоянно держит в поле внимания, встречается регулярно, сверка часов происходит, он получает информацию о том, что сделано", - сообщил Песков.