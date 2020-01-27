Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T13:06+0300
https://ria.ru/20200127/1563918294.html
Путин в понедельник встретится с главой АСИ
https://cdn23.img.ria.ru/images/156030/05/1560300581_0:113:3077:1844_1036x0_80_0_0_7289e385f8cffbdbcf1871e01526dd78.jpg
РИА Новости
Материал дополняется

Путин в понедельник встретится с главой АСИ

13:00 27.01.2020 (обновлено: 13:06 27.01.2020)
253
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится в понедельник с гендиректором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой и заслушает доклад о работе этой организации, которая остается существенным приоритетом в работе и объектом внимания главы государства, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что новую рабочую неделю президент начинает в Москве, понедельник и вторник станут днями внутренней работы - состоятся внутренние совещания и встречи.
"Из публичного - сегодня президент заслушает очередной доклад Светланы Чупшевой, гендиректора Агентства стратегических инициатив. Вы знаете, что президент с руководителями своего детища, которое он постоянно держит в поле внимания, встречается регулярно, сверка часов происходит, он получает информацию о том, что сделано", - сообщил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что АСИ по-прежнему остается "очень существенным приоритетом в работе и объектом внимания главы государства".
Кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы
7 ноября 2019, 21:50Республика Дагестан
Дагестанский проект "100 школ" получил высокую оценку на конкурсе АСИ
310001
Обсудить 0
Светлана ЧупшеваДмитрий ПесковРоссияАгентство стратегических инициатив (АСИ)Владимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Лидерам "пятерки" СБ ООН направили послания об идее Путина о встрече
Дмитрий Песков
Песков заявил, что позиция Москвы по Украине не изменилась
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Речи о пересмотре дела Котова не идет, заявили в Кремле
Конституция Российской Федерации
Член рабочей группы рассказала об обсуждении поправок в Конституцию
Военнослужащий во время учений
Российская армия приняла на снабжение новую командно-штабную машину
Помощник президента РФ Владислав Сурков
В Кремле сообщили, что указа об отставке Суркова пока нет
Конституция РФ
Решения о голосовании по изменениям Конституции еще нет, заявил Песков
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков предложил изменить преамбулу Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали прошение о помиловании израильтянки Иссахар
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Россия зафиксировала 91 нарушение перемирия в Сирии за сутки
Сергей Рябков
Рябков: США пока не ответили на предложение Путина о саммите СБ ООН
Аэросъемка рынка в Маарет-ан-Нууман в Сирии
Сирийская армия окружила Маарет-Нууман, сообщили СМИ
Конституция Российской Федерации на фоне здания Государственной Думы РФ
Рабочая группа получила 17 предложений о поправках в Конституцию
Здание Министерства иностранных дел в Москве
МИД разъяснил ситуацию с договором с США о Беринговом проливе
Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
В Кремле прокомментировали новые назначения Мединского и Козака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
Лента новостейМолния