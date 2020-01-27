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Член рабочей группы рассказала об обсуждении поправок в Конституцию
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РИА Новости

Член рабочей группы рассказала об обсуждении поправок в Конституцию

13:00 27.01.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. География обсуждения изменений в Конституцию РФ расширяется, к нему подключаются регионы и представительства Общественной палаты и законодательных собраний в субъектах, заявила сопредседатель рабочей группы по изменению конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.
"Растет не только интенсивность работы группы, но и расширяется география, где проходят обсуждения поправки к конституции. Подключилась очень активно не только Общественная палата, которая находится в Москве, но и отделения Общественной палаты в субъектах РФ. Нам удалось развернуть эту работу и обсуждение конкретных предложений и инициатив с коллективами, с людьми на местах. Подключились представители заксобраний в регионах, и все это говорит о том, что у нас расширяется возможность для получения новых предложений, для изучения и возможного включения в текст поправки конституции", - сказала Хабриева в ходе заседания рабочей группы.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию РФ, ГД поддержала ее в первом чтении. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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