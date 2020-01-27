Член рабочей группы рассказала об обсуждении поправок в Конституцию

"Растет не только интенсивность работы группы, но и расширяется география, где проходят обсуждения поправки к конституции. Подключилась очень активно не только Общественная палата, которая находится в Москве, но и отделения Общественной палаты в субъектах РФ. Нам удалось развернуть эту работу и обсуждение конкретных предложений и инициатив с коллективами, с людьми на местах. Подключились представители заксобраний в регионах, и все это говорит о том, что у нас расширяется возможность для получения новых предложений, для изучения и возможного включения в текст поправки конституции", - сказала Хабриева в ходе заседания рабочей группы.