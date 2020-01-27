Россия зафиксировала 91 нарушение перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 91 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – 39, Латакия – 25, Алеппо – 18, Хама – девять. Турецкой частью представительства зафиксировано 33 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 23, Идлиб – пять, Хама – четыре, Латакия – один ", - говорится в бюллетене.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.