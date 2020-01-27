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Испания планирует вывезти своих граждан из Уханя из-за коронавируса
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РИА Новости

Испания планирует вывезти своих граждан из Уханя из-за коронавируса

12:50 27.01.2020
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© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via APВрачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via AP
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
МАДРИД, 27 янв - РИА Новости. Власти Испании хотят вывезти своих граждан, находящихся в китайском городе Ухань, в связи с эпидемией коронавируса, сообщила министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя.
"Мы работаем с (министром здравоохранения) Сальвадором Ильей с нашими консульством и посольством в Пекине и властями Китая и ЕС, чтобы отправить на родину около двадцати испанцев, находящихся в Ухане (провинция Хубэй), эпицентре коронавируса", - написала в Twitter глава МИД.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй, расположенной в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
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