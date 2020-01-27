Испания планирует вывезти своих граждан из Уханя из-за коронавируса

Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае

Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае

© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via AP Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае

МАДРИД, 27 янв - РИА Новости. Власти Власти Испании хотят вывезти своих граждан, находящихся в китайском городе Ухань, в связи с эпидемией коронавируса , сообщила министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя.

"Мы работаем с (министром здравоохранения) Сальвадором Ильей с нашими консульством и посольством в Пекине и властями Китая и ЕС, чтобы отправить на родину около двадцати испанцев, находящихся в Ухане (провинция Хубэй), эпицентре коронавируса", - написала в Twitter глава МИД.

Ранее МИД Испании рекомендовал гражданам страны с осторожностью совершать поездки в Китай и воздержаться от посещения отдельных регионов КНР в связи с распространением коронавируса.