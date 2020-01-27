Роспотребнадзор рекомендует туристам воздержаться от поездок в Китай

Туристы фотографируются с местными жителями в традиционных нарядах, Запретный город, Пекин

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте ведомства.

"Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации, а также советует гражданам соблюдать меры предосторожности", — говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что при заключении договора туроператор, турагент обязаны представить заказчику достоверную информацию об опасностях, с которыми он может столкнуться в путешествии. А также о медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах и о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного туризма для получения экстренной помощи.

Сообщается, что Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дано поручение своим территориальным органам подробно консультировать потребителей туристских услуг и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения их прав.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.