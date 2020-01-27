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Кузнецова рассказала о ситуации с оставленными детьми в Шереметьево
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РИА Новости

Кузнецова рассказала о ситуации с оставленными детьми в Шереметьево

12:44 27.01.2020 (обновлено: 13:28 27.01.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
ХИМКИ, 27 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что надеется встретиться с уполномоченными ведомствами Хабаровского края по вопросу оставленных в аэропорту Шереметьево детей в Москве.
"Мы сейчас на связи с Хабаровским краем, со всеми уполномоченными ведомствами. В ближайшее время, я очень надеюсь, что они прибудут в Москву и мы проведем переговоры после того, как будет собрана информация, которая сейчас нам предоставлена в неполном объеме", - сказала Кузнецова на пресс-конференции, отвечая на вопрос, не принято ли решение отправить детей в Хабаровский край.
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В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Полиция ведет его розыск. Дети доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, потом будут переданы в медучреждение. Следователи СК начали проверку.
Семья проживала в Комсомольске-на-Амуре. Мать жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом. Власти Хабаровского края решают вопрос с перевозкой детей в Хабаровск.
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Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиАнна КузнецоваСледственный комитет РФМоскваШереметьево (аэропорт)РоссияОбщество
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