Кузнецова рассказала о ситуации с оставленными детьми в Шереметьево

"Мы сейчас на связи с Хабаровским краем, со всеми уполномоченными ведомствами. В ближайшее время, я очень надеюсь, что они прибудут в Москву и мы проведем переговоры после того, как будет собрана информация, которая сейчас нам предоставлена в неполном объеме", - сказала Кузнецова на пресс-конференции, отвечая на вопрос, не принято ли решение отправить детей в Хабаровский край.