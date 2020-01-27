Кузнецова рассказала о ситуации с оставленными детьми в Шереметьево

ХИМКИ, 27 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что надеется встретиться с уполномоченными ведомствами Хабаровского края по вопросу оставленных в аэропорту Шереметьево детей в Москве.
"Мы сейчас на связи с Хабаровским краем, со всеми уполномоченными ведомствами. В ближайшее время, я очень надеюсь, что они прибудут в Москву и мы проведем переговоры после того, как будет собрана информация, которая сейчас нам предоставлена в неполном объеме", - сказала Кузнецова на пресс-конференции, отвечая на вопрос, не принято ли решение отправить детей в Хабаровский край.
В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Полиция ведет его розыск. Дети доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, потом будут переданы в медучреждение. Следователи СК начали проверку.
Семья проживала в Комсомольске-на-Амуре. Мать жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом. Власти Хабаровского края решают вопрос с перевозкой детей в Хабаровск.