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Крашенинников рассказал о предложениях по поправкам в Конституцию
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РИА Новости

Крашенинников рассказал о предложениях по поправкам в Конституцию

12:39 27.01.2020 (обновлено: 13:11 27.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В рабочую группу по изменению Конституции РФ поступило более 100 предложений, еще около 20 - в Государственную думу, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Мы сейчас выслушиваем те предложения, которые есть, есть предложения, которые уже сейчас на ура многими воспринимаются, как, например, были поправки наших деятелей культуры. Есть поправки, которые вызывают дискуссию, тем не менее, мы переходим от количества в качество. И уже у нас поступило в рабочую группу более 100 предложений о поправках и около 20 поступило в Государственную думу", - сказал Крашенинников журналистам.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию РФ, ГД поддержала его в первом чтении. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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