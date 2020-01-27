Крашенинников рассказал о предложениях по поправкам в Конституцию

"Мы сейчас выслушиваем те предложения, которые есть, есть предложения, которые уже сейчас на ура многими воспринимаются, как, например, были поправки наших деятелей культуры. Есть поправки, которые вызывают дискуссию, тем не менее, мы переходим от количества в качество. И уже у нас поступило в рабочую группу более 100 предложений о поправках и около 20 поступило в Государственную думу", - сказал Крашенинников журналистам.