Попова: в Китае тестируют около 30 препаратов против коронавируса

"Мы сегодня знаем о 30 препаратах (для лечения коронавируса), которые тестируются, в том числе 10 из них, которые тестируются против вируса иммунодефицита человека в клиниках Китая, вся эта информация легла в основу проекта временных методических рекомендаций по лечению, которые сегодня на площадке министерства здравоохранения РФ дорабатываются и, я надеюсь, до конца дня будет выпущены", - сказала Попова журналистам.