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Попова: в Китае тестируют около 30 препаратов против коронавируса
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РИА Новости

Попова: в Китае тестируют около 30 препаратов против коронавируса

12:34 27.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Около 30 препаратов против коронавируса тестируются в Китае, данная информация легла в основу проекта временных рекомендаций Минздрава РФ по лечению, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы сегодня знаем о 30 препаратах (для лечения коронавируса), которые тестируются, в том числе 10 из них, которые тестируются против вируса иммунодефицита человека в клиниках Китая, вся эта информация легла в основу проекта временных методических рекомендаций по лечению, которые сегодня на площадке министерства здравоохранения РФ дорабатываются и, я надеюсь, до конца дня будет выпущены", - сказала Попова журналистам.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
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