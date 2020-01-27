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В Роспотребнадзоре рассказали о динамике распространения гриппа
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РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали о динамике распространения гриппа

12:18 27.01.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВрач одной из поликлиник
Врач одной из поликлиник
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Врач одной из поликлиник. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В РФ почти нет субъектов с превышением эпидемических порогов по гриппу, сообщила в понедельник на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы не забыли про простой грипп, безусловно. Но ситуация требует от нас очень плотного эпидемиологического анализа, и в этом анализе ситуация с гриппом и внебольничной пневмонией занимает крайне важное место. Из заболеваемости гриппом могу сказать, что сегодня мы на доэпидемическом уровне. У нас практически нет субъектов Российской Федерации с превышением эпидемических порогов. Все меры, которые были предприняты нами в осенний и начало зимы период, дали свой безусловный эффект, и сегодня в части заболеваемости гриппом, еще раз хочу сказать, ниже эпидемического уровня", - сказал Попова.
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Глава Роспотребнадзора также отметила, что ведомство ведет системный еженедельный мониторинг по всем субъектам Российской Федерации по внебольничной пневмонии, что позволяет видеть наличие или отсутствие динамики.
"По приграничным территориям мы на себя замкнули анализ ситуации по каждому муниципалитету, и сегодня могу вам сказать, что за декабрь-январь, истекший период января, превышения средних многолетних уровней по заболеваемости пневмонией ни в одном субъекте, тем более приграничном, мы не регистрируем, у нас уровень заболеваемости прежний, и даже в ряде регионов ниже, чем был в аналогичный период прошлого года. Это говорит о том, что эпидемическая ситуация по пневмонии, а мы регистрируем все случаи, на сегодняшний день в стране стабильна", - добавила она.
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Анна ПоповаРоспотребнадзорРоссияГриппОбщество
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