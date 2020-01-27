В Роспотребнадзоре рассказали о динамике распространения гриппа

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В РФ почти нет субъектов с превышением эпидемических порогов по В РФ почти нет субъектов с превышением эпидемических порогов по гриппу , сообщила в понедельник на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы не забыли про простой грипп, безусловно. Но ситуация требует от нас очень плотного эпидемиологического анализа, и в этом анализе ситуация с гриппом и внебольничной пневмонией занимает крайне важное место. Из заболеваемости гриппом могу сказать, что сегодня мы на доэпидемическом уровне. У нас практически нет субъектов Российской Федерации с превышением эпидемических порогов. Все меры, которые были предприняты нами в осенний и начало зимы период, дали свой безусловный эффект, и сегодня в части заболеваемости гриппом, еще раз хочу сказать, ниже эпидемического уровня", - сказал Попова.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что ведомство ведет системный еженедельный мониторинг по всем субъектам Российской Федерации по внебольничной пневмонии, что позволяет видеть наличие или отсутствие динамики.