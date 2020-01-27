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Роспотребнадзор рассказал о разработке вакцины от коронавируса
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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал о разработке вакцины от коронавируса

12:11 27.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПустые пробирки в лаборатории общеклинических исследований
Пустые пробирки в лаборатории общеклинических исследований
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Роспотребнадзоре рассчитывают, что создание вакцины от нового коронавируса потребует меньше времени, чем обычно, но прогнозы относительно сроков пока давать сложно, заявила глава ведомства Анна Попова.
"Разработкой вакцины от коронавируса занимаются, я уверена, во многих лабораториях мира, потому что это сегодня актуально. В Российской Федерации два научно-исследовательских института занимаются разработкой, по известной мне информации. Мы очень надеемся, что на это уйдет меньше времени, чем обычно. Прогнозы пока давать сложно", - заявила Попова журналистам в понедельник.
На просьбу уточнить, какова вероятность того, что коронавирус может оказаться на территории РФ, руководитель Роспотребнадзора отметила: "Я бы здесь концентрировалась не на прогнозах, а на мерах, которые мы предпринимаем, а мы на сегодня предпринимаем полный набор мер и адаптируем то, что предполагаем и делаем, к каждому факту появления новой информации".
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