Роспотребнадзор рассказал о разработке вакцины от коронавируса

"Разработкой вакцины от коронавируса занимаются, я уверена, во многих лабораториях мира, потому что это сегодня актуально. В Российской Федерации два научно-исследовательских института занимаются разработкой, по известной мне информации. Мы очень надеемся, что на это уйдет меньше времени, чем обычно. Прогнозы пока давать сложно", - заявила Попова журналистам в понедельник.