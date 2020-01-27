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Заместитель генсека ООН оценила перспективы соглашения по СНВ
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РИА Новости

Заместитель генсека ООН оценила перспективы соглашения по СНВ

11:34 27.01.2020 (обновлено: 12:09 27.01.2020)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 27 янв – РИА Новости, Алан Булкаты. В конечном итоге договоренность по стратегическим наступательным вооружениям должна быть заключена между всеми государствами, обладающими таким оружием, заявила в интервью РИА Новости заместитель генсека ООН, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу.
"В конечном счете, если вы действительно серьезно относитесь к сокращению количества ядерных вооружений, было бы целесообразно, чтобы к такому соглашению присоединились все государства, обладающие ядерным оружием. Но, к сожалению, пока мы к этому не пришли", - сказала Накамицу.
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
Вчера, 09:59Сказано в эфире
Эксперт о судьбе СНВ-3: мир становится менее предсказуемым В ООН призвали Россию и США продлить СНВ-3 на пять лет. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik рассказал, что будет, если не удастся этого сделать.
При этом она подчеркнула, что проблема продления СНВ-3 между США и РФ чрезвычайно сложная. По ее мнению, сначала надо решить ее, а затем уже обсуждать присоединение других обладающих ядерным оружием государств к неким будущим договоренностям по сокращению стратегических наступательных вооружений.
"Появившиеся недавно усилия, нацеленные на то, чтобы сделать такой договор многосторонним являются сложной задачей. Этого не сделать в одночасье. Поэтому, наверное, не лучшая идея пытаться объединить решение чрезвычайно срочного вопроса продления договора и вопроса присоединения к нему Китая или еще каких-либо государств", - сказала Накамицу.
"Нам, вероятно, следует разделить эти вопросы (продления СНВ-3 и расширения участников этого договора – ред.), потому что мы хотим, чтобы договор (СНВ-3 - ред.) успели продлить до того, как он перестанет действовать", - подчеркнув, что основная задача сегодня – продлить действующий пока СНВ-3 на 5 лет.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
17 января, 12:49
Лавров: Россия выступает за продление СНВ без предварительных условий
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
Между тем директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков заявлял РИА Новости, что дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений невозможно без подключения Великобритании и Франции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
23 декабря 2019, 12:17
Лавров: если США примут предложение продлить СНВ-3, выиграет весь мир
Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
19 декабря 2019, 13:22Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин: если не будет СНВ-3, то ничего не сдержит гонку вооружений
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Договор СНВ-3Дональд ТрампМИД РФООНРоссияСШАВ мире
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