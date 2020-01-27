Заместитель генсека ООН оценила перспективы соглашения по СНВ

ООН, 27 янв – РИА Новости, Алан Булкаты. В конечном итоге договоренность по стратегическим наступательным вооружениям должна быть заключена между всеми государствами, обладающими таким оружием, заявила в интервью РИА Новости заместитель генсека В конечном итоге договоренность по стратегическим наступательным вооружениям должна быть заключена между всеми государствами, обладающими таким оружием, заявила в интервью РИА Новости заместитель генсека ООН , высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу.

"В конечном счете, если вы действительно серьезно относитесь к сокращению количества ядерных вооружений, было бы целесообразно, чтобы к такому соглашению присоединились все государства, обладающие ядерным оружием. Но, к сожалению, пока мы к этому не пришли", - сказала Накамицу.

При этом она подчеркнула, что проблема продления СНВ-3 между США РФ чрезвычайно сложная. По ее мнению, сначала надо решить ее, а затем уже обсуждать присоединение других обладающих ядерным оружием государств к неким будущим договоренностям по сокращению стратегических наступательных вооружений.

"Появившиеся недавно усилия, нацеленные на то, чтобы сделать такой договор многосторонним являются сложной задачей. Этого не сделать в одночасье. Поэтому, наверное, не лучшая идея пытаться объединить решение чрезвычайно срочного вопроса продления договора и вопроса присоединения к нему Китая или еще каких-либо государств", - сказала Накамицу.

"Нам, вероятно, следует разделить эти вопросы (продления СНВ-3 и расширения участников этого договора – ред.), потому что мы хотим, чтобы договор (СНВ-3 - ред.) успели продлить до того, как он перестанет действовать", - подчеркнув, что основная задача сегодня – продлить действующий пока СНВ-3 на 5 лет.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.

Между тем директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков заявлял РИА Новости, что дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений невозможно без подключения Великобритании и Франции.