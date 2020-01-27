Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-27T11:07+0300
https://ria.ru/20200127/1563908938.html
Боевик "Плохие парни навсегда" возглавил российский прокат в выходные
https://cdn21.img.ria.ru/images/156362/76/1563627624_0:0:3328:1872_1036x0_80_0_0_a68632cd5bd8f50fff33217ec8e60027.jpg
РИА Новости

Боевик "Плохие парни навсегда" возглавил российский прокат в выходные

11:07 27.01.2020
395
© WDSSPR (2020)Кадр из фильма "Плохие парни навсегда"
Кадр из фильма Плохие парни навсегда
© WDSSPR (2020)
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Американский боевик "Плохие парни навсегда" режиссеров Адиль Эль Арби и Билала Фалла возглавил российский прокат в выходные, собрав более 318 миллионов рублей, неофициальные и предварительные данные сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
Первый фильм вышел 25 лет назад, сиквелу — 17 лет, но зрители ждали продолжения истории о приключениях полицейских в Майами. За это время Бернетт (Мартин Лоуренс) рассорился с напарником, ушел из полиции и занялся частным сыском. Лоури (Уилл Смит) переживает кризис среднего возраста и думает завязать с холостяцким образом жизни. Но "плохим парням" приходится объединиться в борьбе с общим врагом, который мстит им из-за старого дела.
На втором месте - лидер предыдущих недель, комедия Клима Шипенко "Холоп", собравшая за выходные 125 миллионов рублей (общие сборы за пять недель -2,93 миллиарда рублей).
Российская мелодрама Дарьи Чаруши "Марафон желаний" заняла третье место, фильм собрал 122 миллиона рублей в первый уик-энд.
На четвертом месте - российская комедия Марюса Вайсберга "(НЕ)идеальный мужчина" с Егором Кридом в главной мужской роли, сборы фильма составили 102,2 миллиона рублей (общие сборы за две недели - 467,9 миллиона).
Замыкает пятерку лидеров анимационный фильм "Камуфляж и шпионаж", собравший за выходные 53,4 миллиона рублей (сборы за три недели- 421,7 миллиона).
Кадр из фильма Марафон желаний
23 января, 08:00Культура
Уилл Смит снова "плохой парень", Аглая Тарасова ищет мужа. Кино недели
201007
КультураКино и сериалыНовости культурыКлим ШипенкоЕгор КридУилл Смит
Рекомендуем
Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова
"Даже не извинилась": Рената Литвинова рассказала подробности ДТП
Специалисты МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания
Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ
Стенд компании Росатом на Петербургском международном экономическом форуме-2019
"Росатом" создал провод, который поможет "увидеть" начало Вселенной
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Аксенов назвал попытку Запада переписать историю запредельным цинизмом
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровья высказался о Холокосте
Самолет авиакомпании Ariana Airlines
В Афганистане разбился самолет
Наталья Поклонская
Поклонскую возмутило качество крымской медицины
Кадр из сериала Вампиры средней полосы
Михаил Ефремов сыграет лидера вампиров из Смоленска в новом сериале
Вещественные доказательства по делу о попытке продажи новорожденного ребенка в Ставропольском крае
На Ставрополье женщина продала дочь через соцсети за 440 тысяч рублей
Билли Айлиш на 62-й церемонии вручения наград академии звукозаписи США Грэмми. 26 января 2020
Билли Айлиш завоевала "Грэмми" за песню Bad Guy
Актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Анорексия
В Омске женщина отказывалась лечить дочь весом 25 килограммов
Аэропорт Шереметьево
Власти рассказали о семье мужчины, оставившего детей в Шереметьево
Здание инспекции Федеральной налоговой службы РФ
РБК: ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Росатом
Росатом планирует в 2020 году добыть первую партию золота в Якутии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
23:19Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
23:16Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
23:11"А-Проперти" ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
23:06Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина
23:03Мишустин назначил Людмилу Бокову замминистра Минкомсвязи
23:02Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов
23:00Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь
Лента новостейМолния