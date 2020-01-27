Боевик "Плохие парни навсегда" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Американский боевик "Плохие парни навсегда" режиссеров Адиль Эль Арби и Билала Фалла возглавил российский прокат в выходные, собрав более 318 миллионов рублей, неофициальные и предварительные данные сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.

Первый фильм вышел 25 лет назад, сиквелу — 17 лет, но зрители ждали продолжения истории о приключениях полицейских в Майами. За это время Бернетт (Мартин Лоуренс) рассорился с напарником, ушел из полиции и занялся частным сыском. Лоури (Уилл Смит) переживает кризис среднего возраста и думает завязать с холостяцким образом жизни. Но "плохим парням" приходится объединиться в борьбе с общим врагом, который мстит им из-за старого дела.

На втором месте - лидер предыдущих недель, комедия Клима Шипенко "Холоп", собравшая за выходные 125 миллионов рублей (общие сборы за пять недель -2,93 миллиарда рублей).

Российская мелодрама Дарьи Чаруши "Марафон желаний" заняла третье место, фильм собрал 122 миллиона рублей в первый уик-энд.

На четвертом месте - российская комедия Марюса Вайсберга "(НЕ)идеальный мужчина" с Егором Кридом в главной мужской роли, сборы фильма составили 102,2 миллиона рублей (общие сборы за две недели - 467,9 миллиона).