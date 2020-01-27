В Екатеринбурге проверят сообщения о высадке подростка из автобуса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о подростке, которого кондуктор высадил из автобуса в Екатеринбурге из-за того, что оплата по карте не прошла, сообщает в понедельник надзорное ведомство Свердловской области.
"Согласно сообщению, опубликованному в СМИ, кондуктор автобуса маршрута № 077 потребовал от 12-летнего мальчика, чтобы он покинул салон автобуса в связи с тем, что у того не хватило денег на оплату проезда. Подросток ехал вместе со своим другом. Несовершеннолетние пытались оплатить проезд при помощи одной "Е-карты", однако оплата прошла только за одного подростка. После чего кондуктор высадила 12-летнего мальчика в вечернее время в частном секторе в районе улицы 2 Новосибирская. Прокуратура устанавливает, имел ли место в действительности данный инцидент", - говорится в сообщении.
В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению прав ребенка при проезде в общественном транспорте, запрошена необходимая документация в транспортной компании. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет ведомство.
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