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В Новой Москве потушили возгорание в ТЦ "Румянцево"
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РИА Новости

В Новой Москве потушили возгорание в ТЦ "Румянцево"

09:32 27.01.2020 (обновлено: 10:10 27.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре "Румянцево" в Новой Москве, сообщается на сайте ГУМЧС по столице.
Ранее представители экстренных служб сообщали, что посетителей и персонал торгового центра "Румянцево" эвакуируют после возгорания электрооборудования и задымления.
"В ходе разведки было установлено, что с 8 по 10 этажи произошло загорание в электрощитовой. Принятыми мерами в 09.33 пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что посетителей внутри не было, сведений о пострадавших не поступало.
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