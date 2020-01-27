В Новой Москве потушили возгорание в ТЦ "Румянцево"

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре "Румянцево" в Новой Москве, сообщается на сайте ГУМЧС по столице.
Ранее представители экстренных служб сообщали, что посетителей и персонал торгового центра "Румянцево" эвакуируют после возгорания электрооборудования и задымления.
"В ходе разведки было установлено, что с 8 по 10 этажи произошло загорание в электрощитовой. Принятыми мерами в 09.33 пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что посетителей внутри не было, сведений о пострадавших не поступало.