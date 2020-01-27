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Володин напомнил о значимости исторической памяти
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РИА Новости

Володин напомнил о значимости исторической памяти

09:30 27.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в День полного снятия блокады Ленинграда напомнил о значимости исторической памяти, отметив, что "короткая память" открывает путь к новым трагедиям.
День полного освобождения Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга) от фашистской блокады (1944 год) отмечается в понедельник.
По словам спикера Думы, мужество, сила духа, вера в себя и победу помогли жителям города выстоять. Он добавил, что блокада унесла жизни большого числа людей. "Больше, чем США и Британия потеряли за все время войны", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
"В нашей памяти – каждый погибший. О них, жертвах фашизма, жителях и защитниках Ленинграда, мы будем помнить всегда. И не дадим забыть никому в мире. Короткая память ведет к искажению исторической правды и открывает путь к новым трагедиям", - подчеркнул спикер Госдумы.
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Вторая мировая война (1939-1945)Вячеслав ВолодинОбщество
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