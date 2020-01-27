Володин напомнил о значимости исторической памяти

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Председатель Госдумы Вячеслав Володин в День полного снятия блокады Ленинграда напомнил о значимости исторической памяти, отметив, что "короткая память" открывает путь к новым трагедиям.

День полного освобождения Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга) от фашистской блокады (1944 год) отмечается в понедельник.

По словам спикера Думы, мужество, сила духа, вера в себя и победу помогли жителям города выстоять. Он добавил, что блокада унесла жизни большого числа людей. "Больше, чем США и Британия потеряли за все время войны", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.