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Культура
2020-01-27T09:24+0300
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Столичные библиотеки пополнят более двухсот книг современных писателей
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РИА Новости

Столичные библиотеки пополнят более двухсот книг современных писателей

09:24 27.01.2020
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© РИА Новости / Евгений СамаринКнижные полки в библиотеке
Книжные полки в библиотеке
© РИА Новости / Евгений Самарин
Книжные полки в библиотеке. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Книги современных писателей появятся в Москве в более чем 200 детских библиотеках и библиотеках семейного типа столичного Департамента культуры, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Новинки будут доступны уже 28 января ... Книги современных зарубежных и отечественных писателей пополнят фонды более 200 детских библиотек и библиотек семейного типа столичного Департамента культуры. Речь идет об изданиях, выпущенных в России с марта 2018 года по март 2019-го", - говорится в сообщении.
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Так, издания включены в 13-й каталог "100 лучших новых книг для детей и подростков", его бумажную версию можно найти во всех детских читальнях и библиотеках семейного типа. В каталоге представлена литература разных жанров, это и художественные произведения, научно-познавательная литература, графические романы и книги для детей дошкольного возраста.
Кроме того, фонды столичных библиотек пополнили книгами авторов-номинантов и победителей отечественных и зарубежных литературных премий и конкурсов. Среди них повесть "Мортал комбат и другие 90-е" Евгении Овчинниковой (финалист Всероссийского конкурса "Книгуру"), роман "Рецепт одной войны" Павла Верещагина, повесть "В поисках мальчишеского бога" Дмитрия Ишенко (обладатель премии имени В.П. Крапивина) и графический роман "Теремок" (его оформил обладатель премии Ганса Христиана Андерсена, художник-иллюстратор Игорь Олейников).
Отмечается, что в январе на полках читален столичного Департамента культуры появились более 60 произведений современных и зарубежных писателей - номинантов и победителей национальных литературных премий прошлого года. В библиотечные фонды поступили свыше 17 тысяч экземпляров книг.
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КультураМосква
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