Столичные библиотеки пополнят более двухсот книг современных писателей

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Книги современных писателей появятся в Книги современных писателей появятся в Москве в более чем 200 детских библиотеках и библиотеках семейного типа столичного Департамента культуры, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Новинки будут доступны уже 28 января ... Книги современных зарубежных и отечественных писателей пополнят фонды более 200 детских библиотек и библиотек семейного типа столичного Департамента культуры. Речь идет об изданиях, выпущенных в России с марта 2018 года по март 2019-го", - говорится в сообщении.

Так, издания включены в 13-й каталог "100 лучших новых книг для детей и подростков", его бумажную версию можно найти во всех детских читальнях и библиотеках семейного типа. В каталоге представлена литература разных жанров, это и художественные произведения, научно-познавательная литература, графические романы и книги для детей дошкольного возраста.

Кроме того, фонды столичных библиотек пополнили книгами авторов-номинантов и победителей отечественных и зарубежных литературных премий и конкурсов. Среди них повесть "Мортал комбат и другие 90-е" Евгении Овчинниковой (финалист Всероссийского конкурса "Книгуру"), роман "Рецепт одной войны" Павла Верещагина, повесть "В поисках мальчишеского бога" Дмитрия Ишенко (обладатель премии имени В.П. Крапивина) и графический роман "Теремок" (его оформил обладатель премии Ганса Христиана Андерсена, художник-иллюстратор Игорь Олейников).