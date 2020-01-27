В Алтайском крае девять участков трасс закрыты из-за метели

Также остаются перекрытыми участки автодорог Мельниковка - Александровка и Леньки - Нижнечуманка - Верх-Чуманка - Плотава. В Топчихинском районе движение также закрыто по маршруту Топчиха - Парфеново - Песчаное и подъезд к поселку Комариха.

По данным Министерства транспорта Алтайского края, проезд в сторону Казахстана от Змеиногорска обеспечен по маршруту Барнаул - Рубцовск - Веселоярск - Горняк - Староалейское - Третьяки - граница Республики Казахстан и обратно. В связи с тем, что движение от села Саввушка до Змеиногорска закрыто, транзит до города обеспечен по пути Барнаул - Рубцовск - Веселоярск - Горняк - Староалейское - Змеиногорск.