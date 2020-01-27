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В Алтайском крае девять участков трасс закрыты из-за метели
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РИА Новости

В Алтайском крае девять участков трасс закрыты из-за метели

09:23 27.01.2020
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© Depositphotos / Kichigin_SАвтомобиль на снежной дороге
Автомобиль на снежной дороге
© Depositphotos / Kichigin_S
Автомобиль на снежной дороге. Архивное фото
БАРНАУЛ, 27 янв - РИА Новости. Десять участков региональных трасс остаются закрытыми из-за сильного ветра и метели, сообщает официальный сайт правительства региона.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями в Алтайском крае перекрыто движение по ряду трасс. В их числе: Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан, на участке от села Саввушка до Змеиногорска; Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловка - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области на участке от Змеиногорска до Рубцовска и от Славгорода до Новосибирской области; Батурово - Киприно - Юдиха; Юдиха - Тюменцево - Баево - Александровка - Верх-Суетка - Знаменка - Славгород, от села Баево до села Верх-Суетка, от села Нижняя Суетка до Славгорода", - говорится в сообщении.
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Также остаются перекрытыми участки автодорог Мельниковка - Александровка и Леньки - Нижнечуманка - Верх-Чуманка - Плотава. В Топчихинском районе движение также закрыто по маршруту Топчиха - Парфеново - Песчаное и подъезд к поселку Комариха.
По данным Министерства транспорта Алтайского края, проезд в сторону Казахстана от Змеиногорска обеспечен по маршруту Барнаул - Рубцовск - Веселоярск - Горняк - Староалейское - Третьяки - граница Республики Казахстан и обратно. В связи с тем, что движение от села Саввушка до Змеиногорска закрыто, транзит до города обеспечен по пути Барнаул - Рубцовск - Веселоярск - Горняк - Староалейское - Змеиногорск.
Власти Алтайского края ввели режим повышенной готовности из-за штормового предупреждения - сильного ветра и бурана.
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