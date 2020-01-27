В Индии изолировали приехавшего из Китая с подозрением на коронавирус

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 янв – РИА Новости. Власти штата Власти штата Раджастан на севере Индии изолировали вернувшегося из Китая врача с подозрением на коронавирус , сообщает издание News18.

Как сообщил министр здравоохранения штата Рагху Шарма, вернувшийся из Китая после обучения там врач находится в изоляторе государственной больницы Савай Ман Сингх.

Ранее министерство здравоохранения Индии сообщило в Twitter, что 29 707 пассажиров, прилетевших в страну, проверены на коронавирус, никто из них не заразился.

Министерство также отметило, что усилило контроль на границе с Непалом после сообщения о заражении там коронавирусом.

Власти Китая ещё 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус 2019-nCoV.