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В Индии изолировали приехавшего из Китая с подозрением на коронавирус
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РИА Новости

В Индии изолировали приехавшего из Китая с подозрением на коронавирус

08:56 27.01.2020
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© REUTERS / Weibo/The Central Hospital of WuhanСотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
© REUTERS / Weibo/The Central Hospital of Wuhan
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 янв – РИА Новости. Власти штата Раджастан на севере Индии изолировали вернувшегося из Китая врача с подозрением на коронавирус, сообщает издание News18.
Как сообщил министр здравоохранения штата Рагху Шарма, вернувшийся из Китая после обучения там врач находится в изоляторе государственной больницы Савай Ман Сингх.
Ранее министерство здравоохранения Индии сообщило в Twitter, что 29 707 пассажиров, прилетевших в страну, проверены на коронавирус, никто из них не заразился.
Министерство также отметило, что усилило контроль на границе с Непалом после сообщения о заражении там коронавирусом.
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Власти Китая ещё 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус 2019-nCoV.
Общее число зараженных достигло 2744, из них 80 скончались. За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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Распространение нового коронавирусаКитайИндияВ мире
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