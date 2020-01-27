В Индии изолировали приехавшего из Китая с подозрением на коронавирус

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 янв – РИА Новости. Власти штата Раджастан на севере Индии изолировали вернувшегося из Китая врача с подозрением на коронавирус, сообщает издание News18.
Как сообщил министр здравоохранения штата Рагху Шарма, вернувшийся из Китая после обучения там врач находится в изоляторе государственной больницы Савай Ман Сингх.
Ранее министерство здравоохранения Индии сообщило в Twitter, что 29 707 пассажиров, прилетевших в страну, проверены на коронавирус, никто из них не заразился.
Министерство также отметило, что усилило контроль на границе с Непалом после сообщения о заражении там коронавирусом.
26 января, 17:14Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае
Власти Китая ещё 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус 2019-nCoV.
Общее число зараженных достигло 2744, из них 80 скончались. За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.