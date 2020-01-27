В Приморье не выявили случаев заболевания коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 27 янв - РИА Новости. Лица с подозрением на заболевание новой Лица с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска Приморья не выявлены, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Лица с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска не выявлены", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что лабораторно обследованы трое пациентов, которые ранее были в Китае. Они обратились в медучреждения региона с симптомами острых респираторных инфекций.

"Результаты обследований на новый коронавирус (2019-nCoV) отрицательные", - говорится в сообщении ведомства.

Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 80, в том числе 76 человек в провинции Хубэй (вокруг Уханя).

Число подтвержденных зараженных всего за 1 день выросло на треть - с 1975 до 2744.