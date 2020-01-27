В районе Тувы из-за подтопления ввели режим ЧС

КРАСНОЯРСК, 27 янв - РИА Новости. Режим ЧС введен в Дзун-Хемчинском районе Тувы из-за подтопления, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"В связи с подъемом грунтовых вод в городе Чадан постановлением… администрации Дзун-Хемчинского района введен режим "чрезвычайная ситуация" муниципального характера", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что в результате выхода подземных грунтовых вод подтоплен один частный дом и 23 приусадебных участка. В готовность приведены четыре пункта временного размещения в городе Чадан. Проведены работы по подсыпке грунта с целью локализации источника подтопления и защиты других домов, отсыпано 180 тонн грунта. Проводятся инженерные работы по созданию дополнительного водоотводного канала в виде траншеи по улице Водхозная. После создания траншеи планируется стабилизация обстановки.