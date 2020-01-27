В районе Тувы из-за подтопления ввели режим ЧС

В ведомстве сообщили, что в результате выхода подземных грунтовых вод подтоплен один частный дом и 23 приусадебных участка. В готовность приведены четыре пункта временного размещения в городе Чадан. Проведены работы по подсыпке грунта с целью локализации источника подтопления и защиты других домов, отсыпано 180 тонн грунта. Проводятся инженерные работы по созданию дополнительного водоотводного канала в виде траншеи по улице Водхозная. После создания траншеи планируется стабилизация обстановки.