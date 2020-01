Билли Айлиш завоевала "Грэмми" в номинации "лучший альбом года"

Альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" принес Билли Айлиш награду академии звукозаписи США "Грэмми" в категории "лучший альбом года", трансляцию 62-й церемонии вручения награды ведет в прямом эфире телеканал CBS.

В категории "лучший альбом" были также представлены "Cuz I Love You (Deluxe)" Лиззо, "7" Lil Nas X, "Thank You, Next" Арианы Гранде, "I,I" Bon Iver, "Norman F***ing Rockwell!" Ланы Дель Рей, "I Used To Know Her" H.E.R. и "Father of The Bride" нью-йоркской группы Vampire Weekend.