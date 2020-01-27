Билли Айлиш завоевала "Грэмми" в номинации "лучший альбом года"

ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" принес Альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" принес Билли Айлиш награду академии звукозаписи США "Грэмми" в категории "лучший альбом года", трансляцию 62-й церемонии вручения награды ведет в прямом эфире телеканал CBS.

В категории "лучший альбом" были также представлены "Cuz I Love You (Deluxe)" Лиззо, "7" Lil Nas X, "Thank You, Next" Арианы Гранде, "I,I" Bon Iver, "Norman F***ing Rockwell!" Ланы Дель Рей, "I Used To Know Her" H.E.R. и "Father of The Bride" нью-йоркской группы Vampire Weekend.

Лучшим рок-альбомом года стал "Social Cues" американской группы Cage The Elephant. Лучшим альбомом в жанре альтернативной музыки стал Father Of The Bride рок-группы "Vampire Weekend". "Грэмми" в номинации "лучший рэп-альбом года" получил Tylor The Creator. Лучшим альбомом в жанре танцевальной/электронной музыки стал "No Geography" британского дуэта The Chemical Brothers. "Грэмми" в категории "лучший альбом современной инструментальной музыки" завоевал мексиканский дуэт гитаристов Rodrigo y Gabriela за "Mettavolution". Лучшим альбомом городской современной музыки стал "Cuz I Love You (Deluxe)" Лиззо, а лучшим R&B альбомом – Ventura Андерсона Пака.