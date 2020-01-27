Билли Айлиш завоевала "Грэмми" в номинации "лучший альбом года"

ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" принес Билли Айлиш награду академии звукозаписи США "Грэмми" в категории "лучший альбом года", трансляцию 62-й церемонии вручения награды ведет в прямом эфире телеканал CBS.
В категории "лучший альбом" были также представлены "Cuz I Love You (Deluxe)" Лиззо, "7" Lil Nas X, "Thank You, Next" Арианы Гранде, "I,I" Bon Iver, "Norman F***ing Rockwell!" Ланы Дель Рей, "I Used To Know Her" H.E.R. и "Father of The Bride" нью-йоркской группы Vampire Weekend.
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Лучшим рок-альбомом года стал "Social Cues" американской группы Cage The Elephant. Лучшим альбомом в жанре альтернативной музыки стал Father Of The Bride рок-группы "Vampire Weekend". "Грэмми" в номинации "лучший рэп-альбом года" получил Tylor The Creator. Лучшим альбомом в жанре танцевальной/электронной музыки стал "No Geography" британского дуэта The Chemical Brothers. "Грэмми" в категории "лучший альбом современной инструментальной музыки" завоевал мексиканский дуэт гитаристов Rodrigo y Gabriela за "Mettavolution". Лучшим альбомом городской современной музыки стал "Cuz I Love You (Deluxe)" Лиззо, а лучшим R&B альбомом – Ventura Андерсона Пака.
Премия "Грэмми" вручается в 84 категориях, в различных жанрах и направлениях, как популярной, так и классической музыки. Номинация на премию и участие в концерте по случаю вручения награды считается почетным для любого исполнителя.