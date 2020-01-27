Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T12:11+0300
https://ria.ru/20200127/1563903534.html
Замгенсека ООН призвала Россию и США продлить СНВ-3
https://cdn25.img.ria.ru/images/149144/71/1491447168_0:182:2796:1755_1036x0_80_0_0_0dd69401fc57846a48ac69bef353cd3b.jpg
РИА Новости

Замгенсека ООН призвала Россию и США продлить СНВ-3

03:07 27.01.2020 (обновлено: 12:11 27.01.2020)
3162
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРакетная установка грунтового базирования "Тополь", снятая с боевого дежурства в рамках действия "Договора о сокращении наступательных вооружений"
Ракетная установка грунтового базирования Тополь, снятая с боевого дежурства в рамках действия Договора о сокращении наступательных вооружений
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Ракетная установка грунтового базирования "Тополь", снятая с боевого дежурства в рамках действия "Договора о сокращении наступательных вооружений". Архивное фото
ООН, 27 янв – РИА Новости. ООН призывает США и Россию продлить договор СНВ-3 на пять лет в нынешнем виде, а другие вооружения, включая новейшее российское оружие, можно обсудить позднее, заявила в интервью РИА Новости заместитель генсека ООН, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу.
Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли его продлевать. Ранее Вашингтон заявлял, что договоренности с Россией должны включать и не подпадающие под СНВ-3 оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России. Пентагон считает, что у России есть до двух тысячи единиц нестратегического ядерного оружия.
Отвечая на вопрос, должен ли новый договор по СНВ учитывать новые российские вооружения, такие как "Кинжал", "Буревестник" и "Посейдон", Накамицу заявила: "И да, и нет".
"Давайте сосредоточимся на сохранении того, что у нас есть. К сожалению, с ДРСМД этого не получилось. Но СНВ-3 еще действует, так что давайте попробуем сохранить то, что у нас есть, и продлим его, насколько это возможно – на пять лет", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, "на определенном этапе на эти новые системы вооружений, которые могли бы оказать влияние на стратегическом уровне, следует обратить внимание, обсуждение по ним должно пройти".
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
27 декабря 2019, 00:31
Минобороны России: у Москвы есть вопросы к США по выполнению СНВ-3
Как указала замгенсека ООН, стратегическая обстановка в мире очень изменилась - частично, по ее мнению, из-за этих новых систем вооружений, "которые оказывают стратегический эффект".
"Эти вещи нужно будет пересмотреть, проанализировать, изучить комплексно. Так что, да, я считаю, что военные ведомства больших держав должны будут обсудить и эти вещи", - сказала Накамицу.
Однако прежде всего, уверена она, необходимо сохранить СНВ-3. "Все осознают, что происходит масса изменений и нам нужно вырабатывать новое видение. Но этот процесс займет время. Между тем, уничтожить то, что у нас было, а затем начинать обсуждать нечто новое весьма опасно", - считает замегенсека ООН.
"Было бы намного лучше, если бы мы сохранили, что у нас есть и в это же время начали обсуждение по некоторым новым параметрам нового видения. Вот, за что мы выступаем", - добавила Накамицу.
СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
Читайте полный текст интервью >>
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
17 января, 12:49
Лавров: Россия выступает за продление СНВ без предварительных условий
3153008
Обсудить 2
Договор СНВ-3ООНРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
После налета вражеской авиации на улицах блокадного Ленинграда
Историк: нацисты спланировали блокаду Ленинграда в мае 1941 года
Коридор в больнице
Роспотребнадзор подготовил меры по борьбе с коронавирусом
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили оказывать расширенную помощь всем "блокадникам"
В Центральном госпитале города Ухань
В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предложила проверить доходы главы Чувашии
Аэропорт Шереметьево
СМИ рассказали о семье мужчины, бросившего детей в "Шереметьево"
Аэропорт Шереметьево
Оставленных в "Шереметьево" мальчиков определят в детский дом
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Число жертв нового коронавируса в Китае выросло за сутки в 1,5 раза
Анна Попова
В России разработают план по готовности медорганизаций к коронавирусу
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
Пресс-служба губернатора Кубани объяснила его слова про Мамаев курган
Мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима. 27 января 2020
Польша не пригласила Путина на памятные мероприятия по холокосту
Вид на город София, Болгария
Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Болгарию
Работники аптеки в защитных костюмах в Ухане
В охваченной коронавирусом китайской провинции находятся 140 россиян
Общий вид посольства США в Зеленой зоне в Багдаде
На территории посольства США в Багдаде упали несколько ракет
Конституция РФ
В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
23:19Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
23:16Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
23:11"А-Проперти" ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
23:06Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина
23:03Мишустин назначил Людмилу Бокову замминистра Минкомсвязи
23:02Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов
23:00Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь
22:54МВД оценило ущерб от экономических преступлений в 2019 году
Лента новостейМолния