Замгенсека ООН призвала Россию и США продлить СНВ-3

ООН, 27 янв – РИА Новости. ООН призывает США Россию продлить договор СНВ-3 на пять лет в нынешнем виде, а другие вооружения, включая новейшее российское оружие, можно обсудить позднее, заявила в интервью РИА Новости заместитель генсека ООН, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу.

Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли его продлевать. Ранее Вашингтон заявлял, что договоренности с Россией должны включать и не подпадающие под СНВ-3 оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России. Пентагон считает, что у России есть до двух тысячи единиц нестратегического ядерного оружия.

Отвечая на вопрос, должен ли новый договор по СНВ учитывать новые российские вооружения, такие как "Кинжал", "Буревестник" и "Посейдон", Накамицу заявила: "И да, и нет".

"Давайте сосредоточимся на сохранении того, что у нас есть. К сожалению, с ДРСМД этого не получилось. Но СНВ-3 еще действует, так что давайте попробуем сохранить то, что у нас есть, и продлим его, насколько это возможно – на пять лет", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, "на определенном этапе на эти новые системы вооружений, которые могли бы оказать влияние на стратегическом уровне, следует обратить внимание, обсуждение по ним должно пройти".

Как указала замгенсека ООН, стратегическая обстановка в мире очень изменилась - частично, по ее мнению, из-за этих новых систем вооружений, "которые оказывают стратегический эффект".

"Эти вещи нужно будет пересмотреть, проанализировать, изучить комплексно. Так что, да, я считаю, что военные ведомства больших держав должны будут обсудить и эти вещи", - сказала Накамицу.

Однако прежде всего, уверена она, необходимо сохранить СНВ-3. "Все осознают, что происходит масса изменений и нам нужно вырабатывать новое видение. Но этот процесс займет время. Между тем, уничтожить то, что у нас было, а затем начинать обсуждать нечто новое весьма опасно", - считает замегенсека ООН.

"Было бы намного лучше, если бы мы сохранили, что у нас есть и в это же время начали обсуждение по некоторым новым параметрам нового видения. Вот, за что мы выступаем", - добавила Накамицу.