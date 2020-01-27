Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-27T19:55+0300
https://ria.ru/20200127/1563870572.html
Гид по арт-ярмарке, или Как начать разбираться в искусстве
https://cdn24.img.ria.ru/images/156382/53/1563825353_0:159:3078:1890_1036x0_80_0_0_704a2f0dcac475c25efcc187cfd7589f.jpg
РИА Новости

Гид по арт-ярмарке, или Как начать разбираться в искусстве

08:00 27.01.2020 (обновлено: 19:55 27.01.2020)
1038
© Фото : BRAFA 2020 / Fabrice DebattyЭкспонат ярмарки BRAFA
Экспонат ярмарки BRAFA
© Фото : BRAFA 2020 / Fabrice Debatty
БРЮССЕЛЬ, ‪27 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. В конце января в Брюссель со всего мира съезжаются ценители настоящего искусства — здесь открывается ярмарка BRAFA. В этом году она проходит уже в 65-й раз. Реально ли там что-то купить простому человеку — в материале РИА Новости.

Кто тут обитает?

По зданию бывшей почты Tour&Taxis гордо вышагивают элегантные дамы в мехах или лаконичных платьях с ниткой жемчуга на шее. Есть и вычурные наряды с пышными юбками или экстремальными декольте. Но главное украшение наряда, как известно, кавалер. Поэтому рядом джентльмены в темных торжественных костюмах, блестящих ботинках, галстуках с пестрым рисунком и, главное, с большими кошельками. Гости BRAFA празднуют начало нового арт-года.
Одна из важнейших ярмарок в Европе славится строжайшим отбором, а еще жестким контролем подлинности представленных художественных произведений — попасть на BRAFA они могут только после положительного вердикта 100 независимых экспертов и научной лаборатории. То есть сюда привозят вещи музейного уровня и редкие артефакты. Причем с каждого экспоната можно начинать собственную коллекцию (сделать это вовсе не так уж трудно).
© РИА Новости / Анна Нехаева

На арт-ярмарке BRAFA

Ярмарка BRAFA
1 из 3

На арт-ярмарке BRAFA

© РИА Новости / Анна Нехаева
© Фото : BRAFA 2020 / Fabrice DebattyЯрмарка BRAFA
Ярмарка BRAFA
2 из 3
Ярмарка BRAFA
© Фото : BRAFA 2020 / Fabrice Debatty
© РИА Новости / Анна НехаеваЯрмарка BRAFA
Ярмарка BRAFA
3 из 3
Ярмарка BRAFA
© РИА Новости / Анна Нехаева
1 из 3

На арт-ярмарке BRAFA

© РИА Новости / Анна Нехаева
2 из 3
Ярмарка BRAFA
© Фото : BRAFA 2020 / Fabrice Debatty
3 из 3
Ярмарка BRAFA
© РИА Новости / Анна Нехаева
Журналист французского Mieux Vivre Votre Argent Робан Массoнно бывает на ярмарке не только по работе.

"За последние годы — а я здесь уже был раз десять — BRAFA расширила ассортимент: тут есть вещи на совершено разный кошелек, в отличие от TEFAF (Европейская ярмарка изящных искусств. — Прим. ред.), где все баснословно дорогое, — отметил он. — Можно найти хорошие работы за приемлемую сумму. Я сам четыре раза покупал тут экспонаты".

На сей раз выбрал рисунок символиста Фернана Кнопфа. Журналист интересуется бельгийским искусством и хочет "образовывать" французских коллекционеров.
Еще одна важная особенность ярмарки — эклектичность и баланс между "новым" и "старым" искусством, который непросто выдержать.
Это подтверждает другой завсегдатай, корреспондент издания Class CNBC ITALY Джакомо Николлела Мачетти. "Лет десять назад ярмарка фокусировалась на античном искусстве и старых мастерах, спустя пять лет переключилась на современных авторов. В этом году, мне кажется, получилась настоящая радуга — подборка на любой вкус".

Старожилы и новички

На ярмарке 133 галереи (в том числе одна, "Эритаж", из России). Работ российского происхождения на ярмарке очень много, главное — знать, где искать.
© РИА Новости / Анна НехаеваЯрмарка BRAFA
Ярмарка BRAFA
1 из 6
Ярмарка BRAFA
© РИА Новости / Анна Нехаева
© РИА Новости / Анна НехаеваЯрмарка BRAFA
Ярмарка BRAFA
2 из 6
Ярмарка BRAFA
© РИА Новости / Анна Нехаева
© РИА Новости / Анна НехаеваЯрмарка BRAFA
Ярмарка BRAFA
3 из 6
Ярмарка BRAFA
© РИА Новости / Анна Нехаева
© РИА Новости / Анна НехаеваЯрмарка BRAFA
Ярмарка BRAFA
4 из 6
Ярмарка BRAFA
© РИА Новости / Анна Нехаева
© Фото : BRAFA 2020 / Fabrice DebattyЯрмарка BRAFA
Ярмарка BRAFA
5 из 6
Ярмарка BRAFA
© Фото : BRAFA 2020 / Fabrice Debatty
© Фото : BRAFA 2020 / Fabrice DebattyЯрмарка BRAFA
Ярмарка BRAFA
6 из 6
Ярмарка BRAFA
© Фото : BRAFA 2020 / Fabrice Debatty
1 из 6
Ярмарка BRAFA
© РИА Новости / Анна Нехаева
2 из 6
Ярмарка BRAFA
© РИА Новости / Анна Нехаева
3 из 6
Ярмарка BRAFA
© РИА Новости / Анна Нехаева
4 из 6
Ярмарка BRAFA
© РИА Новости / Анна Нехаева
5 из 6
Ярмарка BRAFA
© Фото : BRAFA 2020 / Fabrice Debatty
6 из 6
Ярмарка BRAFA
© Фото : BRAFA 2020 / Fabrice Debatty
В Galerie des Modernes Вансена Амье представлен портрет Жерара Депардье Энди Уорхола (1986 года, из собрания самого художника), абстрактные композиции Сергея Полякова, рисунок Кандинского, а также работы Сони Делоне, Леопольда Сюрважа, Осипа Цадкина и Марка Шагала.

"Нам интересны, в частности, мастера, которые уехали из России во Францию, потомки авангардистов", — говорит Амье. По его словам, их работы покупают как коллекционеры для частных собраний, так и музеи по всему миру.

А вот Galerie Florence de Voldère специализируется на старых мастерах. Ее основатель Сирилл Сайег хвастается, что однажды продал картину филиалу Лувра в Абу-Даби. "Работа Абеля Гриммера висит практически у входа в музей", — уточнил он и признался, что участвует в BRAFA и потому, что встречает там много молодых коллекционеров.
"Это важно — формировать вкус нынешних молодых людей и начинающих коллекционеров. Они окружены современным искусством, но должны знать и о старых мастерах", — подчеркивает галерист.
© РИА Новости / Анна НехаеваЯрмарка BRAFA
Ярмарка BRAFA
© РИА Новости / Анна Нехаева
Ярмарка BRAFA
Впрочем, ценители находятся у каждого жанра и направления. Лондонская галерея Willow gallery еще до официального открытия продала "Голову молодой девушки" кисти Ренуара. А вот работа с таким же названием Алексея Харламова еще доступна для покупателей.

Наше все

Российская галерея "Эритаж" участвует в ярмарке второй раз. "В этом году мы пошли новым путем. Коллекционеры, с которыми мы дружим, попросили нас привезти еще что-то современное, — рассказала создатель галереи Кристина Краснянская. — Выбор был между историческими советскими вещами и современными мастерами, которые переосмысливают тему советского наследия".
В итоге создали инсталляцию из "ворошиловского уголка" (мебели и предметов 1920-х годов) и работ современных художников Дмитрия Цветкова, Алексея Беляева-Гиновта и Сергея Шеховцова, сделавшего специально для ярмарки серию объектов. У иностранцев вызывают большой интерес (смешанный с легким смятением) фигурки балерины, космонавта, фигуристки, солдата, помещенные на скомканные железные пивные банки, покрытые краской.
© РИА Новости / Анна Нехаева

Стенд галереи "Эритаж" на ярмарке BRAFA

Ярмарка BRAFA
1 из 4

Стенд галереи "Эритаж" на ярмарке BRAFA

© РИА Новости / Анна Нехаева
© Фото : Галерея "Эритаж"

Самый дорогой экспонат "Эритажа" — это сет из дивана, стола, кабинета и рамы — оригинальный "ворошиловский уголок" конца 1920-х годов. Его цену в галерее не разглашают, но отметили, что она превышает полмиллиона евро.

Экспонаты галереи Эритаж на ярмарке BRAFA
2 из 4

Самый дорогой экспонат "Эритажа" — это сет из дивана, стола, кабинета и рамы — оригинальный "ворошиловский уголок" конца 1920-х годов. Его цену в галерее не разглашают, но отметили, что она превышает полмиллиона евро.

© Фото : Галерея "Эритаж"
© Фото : Галерея "Эритаж"

Работа Алексея Беляева-Гиновта на стенде галереи "Эритаж"

Экспонаты галереи Эритаж на ярмарке BRAFA
3 из 4

Работа Алексея Беляева-Гиновта на стенде галереи "Эритаж"

© Фото : Галерея "Эритаж"
© Фото : Галерея "Эритаж"

Работы Сергея Шеховцова

Экспонаты галереи Эритаж на ярмарке BRAFA
4 из 4

Работы Сергея Шеховцова

© Фото : Галерея "Эритаж"
1 из 4

Стенд галереи "Эритаж" на ярмарке BRAFA

© РИА Новости / Анна Нехаева
2 из 4

Самый дорогой экспонат "Эритажа" — это сет из дивана, стола, кабинета и рамы — оригинальный "ворошиловский уголок" конца 1920-х годов. Его цену в галерее не разглашают, но отметили, что она превышает полмиллиона евро.

© Фото : Галерея "Эритаж"
3 из 4

Работа Алексея Беляева-Гиновта на стенде галереи "Эритаж"

© Фото : Галерея "Эритаж"
4 из 4

Работы Сергея Шеховцова

© Фото : Галерея "Эритаж"
"Это смесь арте повера и поп-арта. Довольно типичная история для BRAFA, когда рядом находятся современные работы и произведения с прошлым", — уточняет Краснянская.
Итальянец Массимо, который стажируется в одном из бельгийских музеев, признался, что для него это стало "свежим взглядом" на Россию.

Шалость удалась!

Среди классического или строгого искусства встречаются и чудеса вне формата. Theatrum Mundi из Ареццо привезла настоящие сокровища для киноманов.
© Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi

Бейсболка Форреста Гампа

Объект галереи Theatrum Mundi, представленный на стенде арт-ярмарки BRAFA
1 из 6

Бейсболка Форреста Гампа

© Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi
© Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi

Волшебная палочка из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"

Объект галереи Theatrum Mundi, представленный на стенде арт-ярмарки BRAFA
2 из 6

Волшебная палочка из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"

© Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi
© Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi

"Когти" Хью Джекмана из фильма "Росомаха"

Объект галереи Theatrum Mundi, представленный на стенде арт-ярмарки BRAFA
3 из 6

"Когти" Хью Джекмана из фильма "Росомаха"

© Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi
© Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi

Шоколадка из фильма "Чарли и шоколадная фабрика"

Объект галереи Theatrum Mundi, представленный на стенде арт-ярмарки BRAFA
4 из 6

Шоколадка из фильма "Чарли и шоколадная фабрика"

© Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi
© Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi

Конверт письма, написанного из Хогвартса Гарри Поттеру

Объект галереи Theatrum Mundi, представленный на стенде арт-ярмарки BRAFA
5 из 6

Конверт письма, написанного из Хогвартса Гарри Поттеру

© Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi
© Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi

Рубашка Терминатора

Объект галереи Theatrum Mundi, представленный на стенде арт-ярмарки BRAFA
6 из 6

Рубашка Терминатора

© Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi
1 из 6

Бейсболка Форреста Гампа

© Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi
2 из 6

Волшебная палочка из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"

© Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi
3 из 6

"Когти" Хью Джекмана из фильма "Росомаха"

© Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi
4 из 6

Шоколадка из фильма "Чарли и шоколадная фабрика"

© Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi
5 из 6

Конверт письма, написанного из Хогвартса Гарри Поттеру

© Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi
6 из 6

Рубашка Терминатора

© Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi
Как рассказали в галерее, все вещи сертифицированы. Так что коллекционеры могут не волноваться — когти точно настоящие, а волшебной палочкой можно попробовать творить чудеса. Еще продается метеорит из Рязани — в кино он не снимался, но точно из космоса.
Есть, конечно, и стандартный набор для любой уважающей себя ярмарки: рисунки Пикассо, Сальвадора Дали, Александра Колдера (у галереи de la Béraudière), полотна Анри Матисса (Hélène Bailly Gallery), работы Фаберже (Dario Ghio) и Яна Фабра (Galerie Jamar).
© Фото : BRAFA 2020 / Fabrice DebattyЭкспонат ярмарки BRAFA
Экспонат ярмарки BRAFA
1 из 4
Экспонат ярмарки BRAFA
© Фото : BRAFA 2020 / Fabrice Debatty
© Фото : BRAFA 2020 / Fabrice DebattyЭкспонат ярмарки BRAFA
Экспонат ярмарки BRAFA
2 из 4
Экспонат ярмарки BRAFA
© Фото : BRAFA 2020 / Fabrice Debatty
© Фото : BRAFA 2020 / Fabrice DebattyЭкспонаты ярмарки BRAFA
Экспонаты ярмарки BRAFA
3 из 4
Экспонаты ярмарки BRAFA
© Фото : BRAFA 2020 / Fabrice Debatty
© Фото : BRAFA 2020 / Fabrice DebattyЯрмарка BRAFA
Ярмарка BRAFA
4 из 4
Ярмарка BRAFA
© Фото : BRAFA 2020 / Fabrice Debatty
1 из 4
Экспонат ярмарки BRAFA
© Фото : BRAFA 2020 / Fabrice Debatty
2 из 4
Экспонат ярмарки BRAFA
© Фото : BRAFA 2020 / Fabrice Debatty
3 из 4
Экспонаты ярмарки BRAFA
© Фото : BRAFA 2020 / Fabrice Debatty
4 из 4
Ярмарка BRAFA
© Фото : BRAFA 2020 / Fabrice Debatty
А также гобелены и ковры, хвост динозавра, африканские маски, древнеримские бюсты и комиксы. В общем, не теряйте времени, а то все раскупят до вас.
Девушка на стенде Orekhov Gallery во время открытия ярмарки современного искусства Cosmoscow в Москве.
7 сентября 2019, 08:00Культура
Спасательный круг для современного искусства. Что покупают на Cosmoscow
662001
КультураВыставкиФабержеАнри МатиссЛуврСальвадор ДалиФранцияБельгияМарк Шагал
Рекомендуем
Актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Президент России Владимир Путин
В Демократической партии США найден исполнитель воли Путина
День знаний в кадетском корпусе в Киеве, Украина
"Битва ЛГБТ с националистами". Чему научат украинских школьников
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Полномочия России в ПАСЕ оспорили из-за поправок в Конституцию
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау - Освенцим (Польша)
В лагере смерти печи остыли
Роман Грошев
Вся правда о людях, сменивших имя, отчество и фамилию
Стоп-кадр видео, на котором житель Польши напал на грузовой автомобиль из России
Житель Польши с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик
Певица Лиззо на церемонии вручения премии 2019 MTV Video Music Awards
"Грэмми": награды в эпицентре скандала
Жители Украины проводят протестную акцию у здания компании Нафтогаз-Украина
Украине грозит замерзание: суд арестовал активы "Укртрансгаза"
Посетитель музея Аушвиц-Биркенау в Польше
Главный урок холокоста, о котором забыли политики
Зонд ЭкзоМарс-TGO исследует атмосферу Марса на просвет во время солнечных затмений
В пыли красной планеты. Ученый рассказал, как искать жизнь на Марсе
Самолет авиакомпании Ariana Airlines
В Афганистане разбился самолет
Пассажирский самолет в небе
США признали потерю самолета в Афганистане
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Парк Зарядье в Москве
Эколог рассказал о последствиях бесснежной зимы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
23:19Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
23:16Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
23:11"А-Проперти" ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
23:06Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина
23:03Мишустин назначил Людмилу Бокову замминистра Минкомсвязи
23:02Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов
23:00Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь
22:54МВД оценило ущерб от экономических преступлений в 2019 году
22:43В работе Google произошел сбой
Лента новостейМолния