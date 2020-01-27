Гид по арт-ярмарке, или Как начать разбираться в искусстве

БРЮССЕЛЬ, ‪27 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. В конце января в Брюссель со всего мира съезжаются ценители настоящего искусства — здесь открывается ярмарка BRAFA. В этом году она проходит уже в 65-й раз. Реально ли там что-то купить простому человеку — в материале РИА Новости.

Кто тут обитает?

По зданию бывшей почты Tour&Taxis гордо вышагивают элегантные дамы в мехах или лаконичных платьях с ниткой жемчуга на шее. Есть и вычурные наряды с пышными юбками или экстремальными декольте. Но главное украшение наряда, как известно, кавалер. Поэтому рядом джентльмены в темных торжественных костюмах, блестящих ботинках, галстуках с пестрым рисунком и, главное, с большими кошельками. Гости BRAFA празднуют начало нового арт-года.

Одна из важнейших ярмарок в Европе славится строжайшим отбором, а еще жестким контролем подлинности представленных художественных произведений — попасть на BRAFA они могут только после положительного вердикта 100 независимых экспертов и научной лаборатории. То есть сюда привозят вещи музейного уровня и редкие артефакты. Причем с каждого экспоната можно начинать собственную коллекцию (сделать это вовсе не так уж трудно).

Журналист французского Mieux Vivre Votre Argent Робан Массoнно бывает на ярмарке не только по работе.

"За последние годы — а я здесь уже был раз десять — BRAFA расширила ассортимент: тут есть вещи на совершено разный кошелек, в отличие от TEFAF (Европейская ярмарка изящных искусств. — Прим. ред.), где все баснословно дорогое, — отметил он. — Можно найти хорошие работы за приемлемую сумму. Я сам четыре раза покупал тут экспонаты".

На сей раз выбрал рисунок символиста Фернана Кнопфа. Журналист интересуется бельгийским искусством и хочет "образовывать" французских коллекционеров.

Еще одна важная особенность ярмарки — эклектичность и баланс между "новым" и "старым" искусством, который непросто выдержать.

Это подтверждает другой завсегдатай, корреспондент издания Class CNBC ITALY Джакомо Николлела Мачетти. "Лет десять назад ярмарка фокусировалась на античном искусстве и старых мастерах, спустя пять лет переключилась на современных авторов. В этом году, мне кажется, получилась настоящая радуга — подборка на любой вкус".

Старожилы и новички

На ярмарке 133 галереи (в том числе одна, "Эритаж", из России). Работ российского происхождения на ярмарке очень много, главное — знать, где искать.

В Galerie des Modernes Вансена Амье представлен портрет Жерара Депардье Энди Уорхола (1986 года, из собрания самого художника), абстрактные композиции Сергея Полякова, рисунок Кандинского, а также работы Сони Делоне, Леопольда Сюрважа, Осипа Цадкина и Марка Шагала.

"Нам интересны, в частности, мастера, которые уехали из России во Францию, потомки авангардистов", — говорит Амье. По его словам, их работы покупают как коллекционеры для частных собраний, так и музеи по всему миру.

А вот Galerie Florence de Voldère специализируется на старых мастерах. Ее основатель Сирилл Сайег хвастается, что однажды продал картину филиалу Лувра в Абу-Даби. "Работа Абеля Гриммера висит практически у входа в музей", — уточнил он и признался, что участвует в BRAFA и потому, что встречает там много молодых коллекционеров.

"Это важно — формировать вкус нынешних молодых людей и начинающих коллекционеров. Они окружены современным искусством, но должны знать и о старых мастерах", — подчеркивает галерист.

Впрочем, ценители находятся у каждого жанра и направления. Лондонская галерея Willow gallery еще до официального открытия продала "Голову молодой девушки" кисти Ренуара. А вот работа с таким же названием Алексея Харламова еще доступна для покупателей.

Наше все

Российская галерея "Эритаж" участвует в ярмарке второй раз. "В этом году мы пошли новым путем. Коллекционеры, с которыми мы дружим, попросили нас привезти еще что-то современное, — рассказала создатель галереи Кристина Краснянская. — Выбор был между историческими советскими вещами и современными мастерами, которые переосмысливают тему советского наследия".

В итоге создали инсталляцию из "ворошиловского уголка" (мебели и предметов 1920-х годов) и работ современных художников Дмитрия Цветкова, Алексея Беляева-Гиновта и Сергея Шеховцова, сделавшего специально для ярмарки серию объектов. У иностранцев вызывают большой интерес (смешанный с легким смятением) фигурки балерины, космонавта, фигуристки, солдата, помещенные на скомканные железные пивные банки, покрытые краской.

© РИА Новости / Анна Нехаева Стенд галереи "Эритаж" на ярмарке BRAFA 1 из 4 Стенд галереи "Эритаж" на ярмарке BRAFA © РИА Новости / Анна Нехаева © Фото : Галерея "Эритаж" Самый дорогой экспонат "Эритажа" — это сет из дивана, стола, кабинета и рамы — оригинальный "ворошиловский уголок" конца 1920-х годов. Его цену в галерее не разглашают, но отметили, что она превышает полмиллиона евро. 2 из 4 Самый дорогой экспонат "Эритажа" — это сет из дивана, стола, кабинета и рамы — оригинальный "ворошиловский уголок" конца 1920-х годов. Его цену в галерее не разглашают, но отметили, что она превышает полмиллиона евро. © Фото : Галерея "Эритаж" © Фото : Галерея "Эритаж" Работа Алексея Беляева-Гиновта на стенде галереи "Эритаж" 3 из 4 Работа Алексея Беляева-Гиновта на стенде галереи "Эритаж" © Фото : Галерея "Эритаж" © Фото : Галерея "Эритаж" Работы Сергея Шеховцова 4 из 4 Работы Сергея Шеховцова © Фото : Галерея "Эритаж" 1 из 4 Стенд галереи "Эритаж" на ярмарке BRAFA © РИА Новости / Анна Нехаева 2 из 4 Самый дорогой экспонат "Эритажа" — это сет из дивана, стола, кабинета и рамы — оригинальный "ворошиловский уголок" конца 1920-х годов. Его цену в галерее не разглашают, но отметили, что она превышает полмиллиона евро. © Фото : Галерея "Эритаж" 3 из 4 Работа Алексея Беляева-Гиновта на стенде галереи "Эритаж" © Фото : Галерея "Эритаж" 4 из 4 Работы Сергея Шеховцова © Фото : Галерея "Эритаж"

"Это смесь арте повера и поп-арта. Довольно типичная история для BRAFA, когда рядом находятся современные работы и произведения с прошлым", — уточняет Краснянская.

Итальянец Массимо, который стажируется в одном из бельгийских музеев, признался, что для него это стало "свежим взглядом" на Россию.

Шалость удалась!

Среди классического или строгого искусства встречаются и чудеса вне формата. Theatrum Mundi из Ареццо привезла настоящие сокровища для киноманов.

© Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi Бейсболка Форреста Гампа 1 из 6 Бейсболка Форреста Гампа © Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi © Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi Волшебная палочка из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана" 2 из 6 Волшебная палочка из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана" © Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi © Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi "Когти" Хью Джекмана из фильма "Росомаха" 3 из 6 "Когти" Хью Джекмана из фильма "Росомаха" © Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi © Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi Шоколадка из фильма "Чарли и шоколадная фабрика" 4 из 6 Шоколадка из фильма "Чарли и шоколадная фабрика" © Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi © Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi Конверт письма, написанного из Хогвартса Гарри Поттеру 5 из 6 Конверт письма, написанного из Хогвартса Гарри Поттеру © Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi © Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi Рубашка Терминатора 6 из 6 Рубашка Терминатора © Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi 1 из 6 Бейсболка Форреста Гампа © Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi 2 из 6 Волшебная палочка из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана" © Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi 3 из 6 "Когти" Хью Джекмана из фильма "Росомаха" © Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi 4 из 6 Шоколадка из фильма "Чарли и шоколадная фабрика" © Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi 5 из 6 Конверт письма, написанного из Хогвартса Гарри Поттеру © Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi 6 из 6 Рубашка Терминатора © Фото : предоставлено галереей Theatrum Mundi

Как рассказали в галерее, все вещи сертифицированы. Так что коллекционеры могут не волноваться — когти точно настоящие, а волшебной палочкой можно попробовать творить чудеса. Еще продается метеорит из Рязани — в кино он не снимался, но точно из космоса.

Есть, конечно, и стандартный набор для любой уважающей себя ярмарки: рисунки Пикассо, Сальвадора Дали, Александра Колдера (у галереи de la Béraudière), полотна Анри Матисса (Hélène Bailly Gallery), работы Фаберже (Dario Ghio) и Яна Фабра (Galerie Jamar).

© Фото : BRAFA 2020 / Fabrice Debatty Экспонат ярмарки BRAFA 1 из 4 Экспонат ярмарки BRAFA © Фото : BRAFA 2020 / Fabrice Debatty © Фото : BRAFA 2020 / Fabrice Debatty Экспонат ярмарки BRAFA 2 из 4 Экспонат ярмарки BRAFA © Фото : BRAFA 2020 / Fabrice Debatty © Фото : BRAFA 2020 / Fabrice Debatty Экспонаты ярмарки BRAFA 3 из 4 Экспонаты ярмарки BRAFA © Фото : BRAFA 2020 / Fabrice Debatty © Фото : BRAFA 2020 / Fabrice Debatty Ярмарка BRAFA 4 из 4 Ярмарка BRAFA © Фото : BRAFA 2020 / Fabrice Debatty 1 из 4 Экспонат ярмарки BRAFA © Фото : BRAFA 2020 / Fabrice Debatty 2 из 4 Экспонат ярмарки BRAFA © Фото : BRAFA 2020 / Fabrice Debatty 3 из 4 Экспонаты ярмарки BRAFA © Фото : BRAFA 2020 / Fabrice Debatty 4 из 4 Ярмарка BRAFA © Фото : BRAFA 2020 / Fabrice Debatty