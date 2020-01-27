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Анджей Кацожик: посетители музея Аушвица должны рефлексировать
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РИА Новости

Анджей Кацожик: посетители музея Аушвица должны рефлексировать

11:00 27.01.2020 (обновлено: 11:37 27.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКонцентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Польша
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Польша
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Более 200 узников концлагерей и гетто, делегации более 30 стран мира приезжают в польский Освенцим на 75-ю годовщину освобождения нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН установила 27 января как Международный день памяти жертв Холокоста. Почему церемония в этом году вызывает особую гордость у организаторов, насколько важны совместные историко-образовательные проекты России и Польши и чего в первую очередь ждут от юных посетителей мемориала, рассказал РИА Новости заместитель директора Государственного музея Аушвиц-Биркенау Анджей Кацожик.
— Вы разочарованы, что российский президент Путин не принимает участие в торжественной церемонии в Аушвице 27 января?
— Очень важно, что так много людей прибывают в Аушвиц. Для нас, для мемориала, прежде всего – для бывших узников, выживших. Это всегда самое важное. И мы очень рады, что так много людей, так много бывших узников из бывших республик СССР будут также присутствовать (на церемонии 27 января — прим. ред.). Это главное. В группе, которая состоит из более чем 200 выживших, более 30, если я не ошибаюсь, граждан Белоруссии, Украины, России. Это вызывает у нас гордость. Это наша задача.
— Может ли Аушвиц, как символ Второй мировой войны, сыграть роль в примирении между Россией и Польшей?
— Я отвечаю за сферу образования в мемориале Аушвиц, и поэтому я очень рад нашим совместным проектам при участии польских и российских учителей. Это сотрудничество между организациями, которые отвечают за сохранение памяти (о войне — прим. ред.) и образование, очень важно. Мы можем многое обсудить, говорить о Второй мировой войне, и мне известно, что в России существует большой интерес к истории Второй мировой войны. В разговорах обычных людей, в семьях говорят об этом, обсуждают это. Нам это необходимо.
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— Вы реализовали совместные проекты с Воронежем, если ли у госмузея Аушвица планы осуществить проекты с другими российскими регионами?
— В настоящее время ведется сотрудничество с Воронежем, но мы планируем также проекты в сфере образования с центром "Холокост" в Москве, и уже в следующем году мы планируем принять группу российских педагогов в качестве гостей на нашем семинаре.
— Государственный музей Аушвица ежегодно посещает много молодежи, насколько важна эта работа и какую отдачу, возможно, эмоциональную реакцию получаете вы от ваших юных посетителей?
— Эмоции очень важны, но и знакомство с историей также очень важно. И этот баланс между эмоциями и знаниями мы должны сохранять. Во-вторых, речь идет о том, что мы в польском языке обозначаем словом doświadczenie (опыт – прим. ред.), то есть об опыте. Это очень важно для нас, и этого мы ждем. Есть различные проекты, более долгие, более короткие, требующие более активного участия, но мы ожидаем от каждой группы, от каждого человека рефлексии и ответственности. Это означает не стоять с краю и наблюдать за тем, что происходит. Нужно реагировать, быть активными. Равнодушие — наш враг.
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