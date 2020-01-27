Анджей Кацожик: посетители музея Аушвица должны рефлексировать

Более 200 узников концлагерей и гетто, делегации более 30 стран мира приезжают в польский Освенцим на 75-ю годовщину освобождения нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН установила 27 января как Международный день памяти жертв Холокоста . Почему церемония в этом году вызывает особую гордость у организаторов, насколько важны совместные историко-образовательные проекты России и Польши и чего в первую очередь ждут от юных посетителей мемориала, рассказал РИА Новости заместитель директора Государственного музея Аушвиц-Биркенау Анджей Кацожик.

— Вы разочарованы, что российский президент Путин не принимает участие в торжественной церемонии в Аушвице 27 января?

— Очень важно, что так много людей прибывают в Аушвиц. Для нас, для мемориала, прежде всего – для бывших узников, выживших. Это всегда самое важное. И мы очень рады, что так много людей, так много бывших узников из бывших республик СССР будут также присутствовать (на церемонии 27 января — прим. ред.). Это главное. В группе, которая состоит из более чем 200 выживших, более 30, если я не ошибаюсь, граждан Белоруссии, Украины, России. Это вызывает у нас гордость. Это наша задача.

— Может ли Аушвиц, как символ Второй мировой войны, сыграть роль в примирении между Россией и Польшей?

— Я отвечаю за сферу образования в мемориале Аушвиц, и поэтому я очень рад нашим совместным проектам при участии польских и российских учителей. Это сотрудничество между организациями, которые отвечают за сохранение памяти (о войне — прим. ред.) и образование, очень важно. Мы можем многое обсудить, говорить о Второй мировой войне, и мне известно, что в России существует большой интерес к истории Второй мировой войны. В разговорах обычных людей, в семьях говорят об этом, обсуждают это. Нам это необходимо.

— Вы реализовали совместные проекты с Воронежем, если ли у госмузея Аушвица планы осуществить проекты с другими российскими регионами?

— В настоящее время ведется сотрудничество с Воронежем, но мы планируем также проекты в сфере образования с центром "Холокост" в Москве, и уже в следующем году мы планируем принять группу российских педагогов в качестве гостей на нашем семинаре.

— Государственный музей Аушвица ежегодно посещает много молодежи, насколько важна эта работа и какую отдачу, возможно, эмоциональную реакцию получаете вы от ваших юных посетителей?