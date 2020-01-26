Трамп проведет встречи с Нетаньяху и Ганцем уже в понедельник

ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретится по очереди в понедельник с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и его противником, лидером оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Трамп вначале встретится с Нетаньяху и потом с Ганцем…переговоры продолжатся во вторник", - заявил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Трамп заявил, что огласит план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 января встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Вице-президент США Майк Пенс в четверг сказал, что пригласил Нетаньяху в Белый дом на следующей неделе для обсуждения региональных вопросов, включая "пути достижения мира".
"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Обнародование документа неоднократно откладывалось по различным причинам. Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трёх лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.