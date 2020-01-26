Трамп проведет встречи с Нетаньяху и Ганцем уже в понедельник

"Трамп вначале встретится с Нетаньяху и потом с Ганцем…переговоры продолжатся во вторник", - заявил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Трамп заявил, что огласит план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 января встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Вице-президент США Майк Пенс в четверг сказал, что пригласил Нетаньяху в Белый дом на следующей неделе для обсуждения региональных вопросов, включая "пути достижения мира".