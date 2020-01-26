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Религия и мировоззрение
2020-01-26T21:06+0300
https://ria.ru/20200126/1563899051.html
Взгляды протоиерея Всеволода Чаплина были не бесспорны, отметил Брод
https://cdn24.img.ria.ru/images/147493/86/1474938679_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6c23b48b27de6e740304ad37588bbe89.jpg
РИА Новости

Взгляды протоиерея Всеволода Чаплина были не бесспорны, отметил Брод

21:06 26.01.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПротоиерей Всеволод Чаплин. 2015 год
Протоиерей Всеволод Чаплин. 2015 год
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Взгляды ушедшего из жизни протоиерея Всеволода Чаплина были далеко не бесспорные, но он отличался от многих духовных деятелей тем, что не боялся высказывать свою независимую точку зрения, считает член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.
Настоятель храма Святого Феодора Студита, бывший председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин скончался в воскресенье на 52-м году жизни.
Протоиерей Всеволод Чаплин
Вчера, 19:11Религия и мировоззрение
Биография протоиерея Всеволода Чаплина
"Мы были некоторое время вместе в составе Общественной палаты. Даже в одной комиссии по межнациональным отношениям. Это был образованный человек, умел хорошо, грамотно говорить. Взгляды его были далеко не бесспорные, многие из них я не одобрял - что касалось Сталина, российской интеллигенции, антизападных настроений, какие-то мне казались чересчур радикальными, воинствующими для представителя церкви. Но он отличался от многих духовных деятелей тем, что не боялся высказывать свою самостоятельную, независимую, нетривиальную точку зрения", - сказал РИА Новости Брод.
По его словам, у Чаплина были, начиная с 2016 года, непростые отношения с РПЦ, также его стали видеть на митингах оппозиции, где он уже выступал с правозащитной, оппозиционной тематикой. "В нем проснулась активная гражданская позиция. Он становился под конец жизни даже общественным деятелем, но при этом не переставал служить в храме", - пояснил член Совета.
Глава синодального Отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин и председатель Мосгордумы Владимир Платонов на Рождественских парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ
Вчера, 20:04Религия и мировоззрение
В Госдуме заявили, что отец Всеволод Чаплин был "нескучным" человеком
"Он запомнится тем, кто его знал. Это была яркая личность. Возможно, представителям РПЦ не стоило так резко прощаться с ним и лишать его многих постов, выводить его из высоких советов. Он имел свое мнение, отстаивал его, как любая яркая личность со своими сложностями, со своими противоречиями, со своими заблуждениями", - поделился он.
"Жизнь в Церкви — это мое". Умер протоиерей Всеволод Чаплин
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве.

На фото: протоиерей участвует в митинге против передачи Курил Японии.

Протоиерей Всеволод Чаплин во время митинга За сохранение территориальной целостности России. Против передачи Курильских островов Японии в Москве
1 из 11

Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве.

На фото: протоиерей участвует в митинге против передачи Курил Японии.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

По его словам, к вере он пришел, когда ему было 13 лет. При этом родители будущего священнослужителя были атеистами.

На фото: Всеволод Чаплин и главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов и председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества РПЦ Московского патриархата, протоиерей Всеволод Чаплин
2 из 11

По его словам, к вере он пришел, когда ему было 13 лет. При этом родители будущего священнослужителя были атеистами.

На фото: Всеволод Чаплин и главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Владимир Астапкович

"Я просто пришел в храм, это был Елоховский Богоявленский собор, пришел почти случайно, чтобы купить крестик, который носить тогда было в моде. И сразу понял, что здесь останусь, что служение Богу, жизнь в Церкви – это мое, что я пришел в настоящий дом, где меня давно ждут", — говорил Чаплин в интервью РИА Новости.

Глава Отдела московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин в арт-центре при московском храме Святителя Николая на Трех горах
3 из 11

"Я просто пришел в храм, это был Елоховский Богоявленский собор, пришел почти случайно, чтобы купить крестик, который носить тогда было в моде. И сразу понял, что здесь останусь, что служение Богу, жизнь в Церкви – это мое, что я пришел в настоящий дом, где меня давно ждут", — говорил Чаплин в интервью РИА Новости.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Евгения Новоженина

В 1990-м Чаплин окончил Московскую духовную семинарию, а спустя четыре года — Московскую духовную академию.

В 1999 году он был возведен в сан протоиерея.

Протоиерей Всеволод Чаплин выступает на открытии 29-й Московской международной книжной выставки-ярмарки на ВДНХ в Москве
4 из 11

В 1990-м Чаплин окончил Московскую духовную семинарию, а спустя четыре года — Московскую духовную академию.

В 1999 году он был возведен в сан протоиерея.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
© РИА Новости / Илья Питалев

С 2001 по 2009 год священнослужитель занимал должность заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Протоиерей Всеволод Чаплин
5 из 11

С 2001 по 2009 год священнослужитель занимал должность заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Сергей Пятаков

В 2009 году Чаплин стал настоятелем храма Николая Чудотворца на Трех Горах в Москве. Тогда же он возглавил Синодальный отдел по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата.

Глава синодального Отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин и председатель Мосгордумы Владимир Платонов на Рождественских парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ
6 из 11

В 2009 году Чаплин стал настоятелем храма Николая Чудотворца на Трех Горах в Москве. Тогда же он возглавил Синодальный отдел по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
© РИА Новости / Максим Блинов

Многим он запомнился как раз работой на этой должности. Чаплин признавался, что не боится говорить людям неудобную правду.

"Бояться я устал еще лет 25 назад…Сейчас очень важно повторить людям, и повторить очень ясно и громко, то, что мы знаем из Евангелия. Что человек обязан следовать очень высокому нравственному идеалу", — сказал он.

Протоиерей Всеволод Чаплин во время дискуссии Религиозное и этнокультурное разнообразие: развитие, устойчивость, безопасность на VIII Гайдаровском форуме Россия и мир: выбор приоритетов в Москве.
7 из 11

Многим он запомнился как раз работой на этой должности. Чаплин признавался, что не боится говорить людям неудобную правду.

"Бояться я устал еще лет 25 назад…Сейчас очень важно повторить людям, и повторить очень ясно и громко, то, что мы знаем из Евангелия. Что человек обязан следовать очень высокому нравственному идеалу", — сказал он.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Владимир Вяткин

В 2016-м году священнослужитель был назначен настоятелем храма Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) в Москве.

Протоиерей Всеволод Чаплин
8 из 11

В 2016-м году священнослужитель был назначен настоятелем храма Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Андрей Стенин

Протоиерей был автором и ведущим программ "Комментарий недели" (ТВ "Союз"), "Время доверия" (Радио "Комсомольская правда"), "Вечность и время" (ТВ "Спас").

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин на митинге в защиту Русской православной церкви на Суворовской площади
9 из 11

Протоиерей был автором и ведущим программ "Комментарий недели" (ТВ "Союз"), "Время доверия" (Радио "Комсомольская правда"), "Вечность и время" (ТВ "Спас").

© РИА Новости / Андрей Стенин
© РИА Новости / Сергей Пятаков

До 2016 года Чаплин входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России.

Глава синодального Отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин и Верховный муфтий России Талгат Таджуддин на Рождественских парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ
10 из 11

До 2016 года Чаплин входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Всеволод Чаплин был членом Союза писателей России и действительным членом Академии российской словесности.

Протоиерей Всеволод Чаплин беседует с участниками автопробега по Садовому кольцу в поддержку РПЦ на проспекте академика Сахарова в Москве
11 из 11

Всеволод Чаплин был членом Союза писателей России и действительным членом Академии российской словесности.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
1 из 11

Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве.

На фото: протоиерей участвует в митинге против передачи Курил Японии.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 11

По его словам, к вере он пришел, когда ему было 13 лет. При этом родители будущего священнослужителя были атеистами.

На фото: Всеволод Чаплин и главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
3 из 11

"Я просто пришел в храм, это был Елоховский Богоявленский собор, пришел почти случайно, чтобы купить крестик, который носить тогда было в моде. И сразу понял, что здесь останусь, что служение Богу, жизнь в Церкви – это мое, что я пришел в настоящий дом, где меня давно ждут", — говорил Чаплин в интервью РИА Новости.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
4 из 11

В 1990-м Чаплин окончил Московскую духовную семинарию, а спустя четыре года — Московскую духовную академию.

В 1999 году он был возведен в сан протоиерея.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
5 из 11

С 2001 по 2009 год священнослужитель занимал должность заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

© РИА Новости / Илья Питалев
6 из 11

В 2009 году Чаплин стал настоятелем храма Николая Чудотворца на Трех Горах в Москве. Тогда же он возглавил Синодальный отдел по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
7 из 11

Многим он запомнился как раз работой на этой должности. Чаплин признавался, что не боится говорить людям неудобную правду.

"Бояться я устал еще лет 25 назад…Сейчас очень важно повторить людям, и повторить очень ясно и громко, то, что мы знаем из Евангелия. Что человек обязан следовать очень высокому нравственному идеалу", — сказал он.

© РИА Новости / Максим Блинов
8 из 11

В 2016-м году священнослужитель был назначен настоятелем храма Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
9 из 11

Протоиерей был автором и ведущим программ "Комментарий недели" (ТВ "Союз"), "Время доверия" (Радио "Комсомольская правда"), "Вечность и время" (ТВ "Спас").

© РИА Новости / Андрей Стенин
10 из 11

До 2016 года Чаплин входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
11 из 11

Всеволод Чаплин был членом Союза писателей России и действительным членом Академии российской словесности.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
910225
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьСовет по правам человека при Президенте РФАлександр БродВсеволод ЧаплинРоссиярелигияОбщество
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