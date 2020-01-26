Российские военные провели патрулирование в провинциях Хасаке и Алеппо

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасаке и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам: Аджами – Зуб-Албин – северо-восточная окраина Мембидж – Телль-Ясти – Хирбет-Эль-Хисан – Авшария – Кубаб-Бейния – Курд-Тахтан – Бозгекли – Мешерфет-Эль-Буайр – Делиафар – Халед-Эль-Хиджан – Маисра – Аджами; Аджами – Эль-Хутта – Мешерфа – Тлейла – Абу-Эль-Кафт – Эль-Бира –Харуфия-Кебир –Хамир-Лабда – Кабер-Кебир – южная окраина Мембидж – Курд-Тахтани – Бозгекли – Мешерфет-Эль-Буайр – Швайхет-Хазнави – северная окраина Мембидж – Зуб-Албин – Аджами в провинции Алеппо", - сказал он.
Кроме того, военные РФ провели патрулирование по маршрутам Камышли – Телль-Тамер – Мукмань – Хвебира – Раджан – Хербат-Рафа – Найфе – Бадже-Гарбие – Гзелян-Эш-Шарки – Мукмань – Телль-Тамер – Камышлы; Камышлы – электроподстанция Мабрук – Камышлы в провинции Хасеке.
Отмечается, что патрулирование по указанным маршрутам прошло без происшествий.
Боренков также сообщил, что армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – элеватор Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камышлы.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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