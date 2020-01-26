В Ижевске полностью восстановили теплоснабжение после аварии

Ранее сообщалось, что в 16.15 (15.15 мск) поступила информация о повреждении трубопровода тепловой сети в Ижевске между улицами Холмогорова и 10 лет Октября. Без теплоснабжения остались 183 многоквартирных дома, 24 социально-значимых объектах, среди которых - детские сады, учебные заведения и больница.