В Ижевске полностью восстановили теплоснабжение после аварии

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Теплоснабжение в Ижевске полностью восстановлено после аварии, оставившей более 200 домов без тепла, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что в 16.15 (15.15 мск) поступила информация о повреждении трубопровода тепловой сети в Ижевске между улицами Холмогорова и 10 лет Октября. Без теплоснабжения остались 183 многоквартирных дома, 24 социально-значимых объектах, среди которых - детские сады, учебные заведения и больница.
"В результате проведенных работ теплоснабжение в Ижевске полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
24 января, 20:29Украинские города в феврале рискуют остаться без отопления