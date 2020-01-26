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В Ижевске полностью восстановили теплоснабжение после аварии
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РИА Новости

В Ижевске полностью восстановили теплоснабжение после аварии

20:14 26.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота ООО "Управляющая компания "Влад-Дом" в Первомайском районе Владивостока
Работа ООО Управляющая компания Влад-Дом в Первомайском районе Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Теплоснабжение в Ижевске полностью восстановлено после аварии, оставившей более 200 домов без тепла, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что в 16.15 (15.15 мск) поступила информация о повреждении трубопровода тепловой сети в Ижевске между улицами Холмогорова и 10 лет Октября. Без теплоснабжения остались 183 многоквартирных дома, 24 социально-значимых объектах, среди которых - детские сады, учебные заведения и больница.
"В результате проведенных работ теплоснабжение в Ижевске полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
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