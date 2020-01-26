В ОП назвали протоиерея Всеволода Чаплина ярким неординарным человеком

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Члены Общественной палаты РФ с огромным уважением относились к Всеволоду Чаплину, он пропускал через себя все происходящие вокруг события и остро их переживал, сообщила РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.
Всеволод Чаплин скончался на 52-м году жизни в воскресенье, факт смерти подтвердили в управделами патриархии.
"Отец Всеволод был яркий неординарный человек, всегда имевший собственную позицию по жизненноважным вопросам и не скрывавший ее. Мы были коллегами по Общественной палате России, и я с огромным уважением относилась к нему. Он через себя пропускал события, происходящие вокруг, и переживал наверняка намного острее, чем показывал окружающим. Царствие Небесное", - сказала Гурцкая.
Протоиерей Всеволод Чаплин много лет занимал пост председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества, работая на котором и стал широко известен. После ухода с этой должности Чаплин стал настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот.