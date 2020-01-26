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Религия и мировоззрение
2020-01-26T22:25+0300
https://ria.ru/20200126/1563896675.html
В ОП назвали протоиерея Всеволода Чаплина ярким неординарным человеком
https://cdn25.img.ria.ru/images/156389/50/1563895006_0:238:2793:1809_1036x0_80_0_0_c4b56ce0212c1535561b9e453991eebb.jpg
РИА Новости

В ОП назвали протоиерея Всеволода Чаплина ярким неординарным человеком

19:30 26.01.2020 (обновлено: 22:25 26.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПротоиерей Всеволод Чаплин
Протоиерей Всеволод Чаплин
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Члены Общественной палаты РФ с огромным уважением относились к Всеволоду Чаплину, он пропускал через себя все происходящие вокруг события и остро их переживал, сообщила РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.
Всеволод Чаплин скончался на 52-м году жизни в воскресенье, факт смерти подтвердили в управделами патриархии.
"Отец Всеволод был яркий неординарный человек, всегда имевший собственную позицию по жизненноважным вопросам и не скрывавший ее. Мы были коллегами по Общественной палате России, и я с огромным уважением относилась к нему. Он через себя пропускал события, происходящие вокруг, и переживал наверняка намного острее, чем показывал окружающим. Царствие Небесное", - сказала Гурцкая.
Протоиерей Всеволод Чаплин много лет занимал пост председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества, работая на котором и стал широко известен. После ухода с этой должности Чаплин стал настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот.
Протоиерей Всеволод Чаплин
Вчера, 19:11Религия и мировоззрение
Биография протоиерея Всеволода Чаплина
83220111
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеОбщественная палата РФРусская православная церковьДиана ГурцкаяВсеволод ЧаплинРоссиярелигияОбщество
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