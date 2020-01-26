В ОП назвали протоиерея Всеволода Чаплина ярким неординарным человеком

"Отец Всеволод был яркий неординарный человек, всегда имевший собственную позицию по жизненноважным вопросам и не скрывавший ее. Мы были коллегами по Общественной палате России, и я с огромным уважением относилась к нему. Он через себя пропускал события, происходящие вокруг, и переживал наверняка намного острее, чем показывал окружающим. Царствие Небесное", - сказала Гурцкая.