Главы МИД Японии и Китая обсудили ситуацию вокруг нового коронавируса

ТОКИО, 26 янв – РИА Новости. Глава МИД Японии Глава МИД Японии Мотэги Тосимицу провел вечером воскресенья телефонный разговор с китайским коллегой Ван И и попросил оказать содействие Токио по организации добровольной эвакуации японских граждан из провинции Хубэй, охваченной вспышкой коронавируса нового типа, передает агентство Киодо

Как добавляет агентство, в течение выходных МИД Японии удалось установить связь с 430 из около 710 граждан страны, находящимися в настоящее время в городе Ухань. Сколько японцев пребывают в других городах провинции, не уточняется.

Также, по словам японского министра, пока не известно, подтвердился ли новый коронавирус у японца, госпитализированного ранее на этой неделе в Ухане с пневмонией.

Ранее на этой неделе МИД Японии повысил уровень опасности поездок для всей китайский провинции Хубэй и рекомендовал гражданам отказаться от поездок. В отношении других районов Китая, по данным сайта ведомства, сохранился прежний уровень опасности, требующий при их посещении проявлять в достаточной степени осторожность.

В воскресенье премьер-министр Японии Абэ Синдзо объявил, что власти намерены в ближайшее время эвакуировать граждан страны, которые захотят покинуть зараженные зоны в Китае. Для этого по согласованию с китайской стороной будут организованы чартерные рейсы.

Также в воскресенье министерство здравоохранения Японии сообщило, что в стране был выявлен четвертый случай заражения коронавирусом нового типа на территории Японии. Заразившийся – турист из Уханя, прибывший в Японию 22 января. Он был госпитализирован в одну из больниц в префектуре Аити. Его состояние оценивается как стабильное. До этого было зафиксировано три случая заражения коронавирусом нового типа. Все заболевшие – прилетевшие в Японию граждане Китая, посещавшие ранее или прибывшие из китайского Уханя.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.