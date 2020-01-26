В Нижнем Новгороде загорелись автосервис и пилорама

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Автосервис и пилорама загорелись на площади 300 квадратных метров в Автосервис и пилорама загорелись на площади 300 квадратных метров в Нижнем Новгороде , есть угроза распространение огня на соседние здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В Сормовском районе в здании автосервиса и пилорамы пожар на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, существует угроза распространения огня на соседний ангар.