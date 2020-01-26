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В Нижнем Новгороде загорелись автосервис и пилорама
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РИА Новости

В Нижнем Новгороде загорелись автосервис и пилорама

17:21 26.01.2020 (обновлено: 17:57 26.01.2020)
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© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в фотобанкТушение пожара
Тушение пожара
© РИА Новости / Андрей Попов
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Автосервис и пилорама загорелись на площади 300 квадратных метров в Нижнем Новгороде, есть угроза распространение огня на соседние здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В Сормовском районе в здании автосервиса и пилорамы пожар на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, существует угроза распространения огня на соседний ангар.
В Telegram МЧС РФ сообщается, что в 17.22 (мск) спасатели ликвидировали открытое горение, погибших и пострадавших нет.
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Нижний НовгородМЧС РФРоссияПроисшествия
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