В Нигерии почти 30 человек скончались от лихорадки Ласса

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. По меньшей мере 29 человек скончались от лихорадки Ласса в По меньшей мере 29 человек скончались от лихорадки Ласса в Нигерии за месяц, 195 случаев заражения подтверждены, сообщает издание Nation со ссылкой на центр по контролю за заболеваниями Нигерии.

"По состоянию на 24 января 2020 года, 195 случаев заражения подтверждены, сообщается о 29 скончавшихся в 11 штатах", - говорится в сообщении центра.

Лихорадка Ласса - острое инфекционное заболевание, характеризующиеся тяжелым течением, высокой летальностью, поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы, геморрагическим синдромом.

Основными носителями инфекции являются африканские крысы, также источником инфекции может быть больной лихорадкой Ласса человек, все выделения которого заразны весь период болезни. Распространение инфекции может происходить пищевым, водным, воздушно-капельным, контактным, половым и вертикальным путем.