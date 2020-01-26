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В Нигерии почти 30 человек скончались от лихорадки Ласса
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РИА Новости

В Нигерии почти 30 человек скончались от лихорадки Ласса

17:13 26.01.2020
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© Flickr / Shariz ChakeraГород Кано, Нигерия
Город Кано, Нигерия
© Flickr / Shariz Chakera
Город Кано, Нигерия. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. По меньшей мере 29 человек скончались от лихорадки Ласса в Нигерии за месяц, 195 случаев заражения подтверждены, сообщает издание Nation со ссылкой на центр по контролю за заболеваниями Нигерии.
"По состоянию на 24 января 2020 года, 195 случаев заражения подтверждены, сообщается о 29 скончавшихся в 11 штатах", - говорится в сообщении центра.
Шприц
21 февраля 2019, 06:24Туризм
Роспотребнадзор предупредил о лихорадке Ласса в Нигерии
Лихорадка Ласса - острое инфекционное заболевание, характеризующиеся тяжелым течением, высокой летальностью, поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы, геморрагическим синдромом.
Основными носителями инфекции являются африканские крысы, также источником инфекции может быть больной лихорадкой Ласса человек, все выделения которого заразны весь период болезни. Распространение инфекции может происходить пищевым, водным, воздушно-капельным, контактным, половым и вертикальным путем.
Основными мерами профилактики считаются борьба с крысами и защита пищевых продуктов и воды.
Марио Абдо Бенитес
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