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В Ижевске более 200 домов остались без отопления из-за аварии
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РИА Новости

В Ижевске более 200 домов остались без отопления из-за аварии

17:01 26.01.2020
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© Depositphotos / Georg.S.VРадиатор отопления в квартире
Радиатор отопления в квартире
© Depositphotos / Georg.S.V
Радиатор отопления в квартире. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Авария оставила без теплоснабжения более 200 домов в Ижевске, сообщает пресс-служба МЧС России.
Согласно данным ведомства, в 16.15 (15.15 мск) поступила информация о повреждении трубопровода тепловой сети в Ижевске между улицами Холмогорова и 10 лет Октября.
"В результате аварии нарушено теплоснабжение в 183 многоквартирных домах и 24 социально-значимых объектах, среди них 12 детских садов, 5 учебных заведений и республиканская клиническая психиатрическая больница", - говорится в сообщении.
В ликвидации последствий аварии задействована оперативная группа спасателей МЧС и муниципальные службы.
Температура воздуха в Ижевске на данный момент составляет минус 6 градусов.
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МЧС РФИжевскПроисшествия
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