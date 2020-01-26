В Ижевске более 200 домов остались без отопления из-за аварии

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Авария оставила без теплоснабжения более 200 домов в Ижевске, сообщает пресс-служба МЧС России.
Согласно данным ведомства, в 16.15 (15.15 мск) поступила информация о повреждении трубопровода тепловой сети в Ижевске между улицами Холмогорова и 10 лет Октября.
"В результате аварии нарушено теплоснабжение в 183 многоквартирных домах и 24 социально-значимых объектах, среди них 12 детских садов, 5 учебных заведений и республиканская клиническая психиатрическая больница", - говорится в сообщении.
В ликвидации последствий аварии задействована оперативная группа спасателей МЧС и муниципальные службы.
Температура воздуха в Ижевске на данный момент составляет минус 6 градусов.
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