Во Вьетнаме у гражданина Чехии заподозрили коронавирус

ПРАГА, 26 янв - РИА Новости. МИД МИД Чехии подтверждает госпитализацию во вьетнамском городе Дананге одного соотечественника с подозрением на заражение новым типом коронавируса , сообщила в воскресенье журналистам представитель дипведомства Зузана Штихова.

Ранее Чешское ТВ сообщило, что в Дананге госпитализировано с подозрением на заболевание коронавирусом 12 человек, из которых семь - граждан КНР, четыре вьетнамца и один чех. Все госпитализированные сообщили, что общались в последние дни с гражданами Китая, прилетевшими непосредственно из КНР.

"Могу подтвердить, что один чешский гражданин в связи с расширением коронавируса был с чисто превентивных доводов госпитализирован в Дананге. Заболевание у него пока не подтверждено. Сотрудники чешского посольства в Ханое находятся с ним в контакте, в какой-либо конкретной помощи он пока не нуждается", - сказала Штихова.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.