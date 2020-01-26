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Во Вьетнаме у гражданина Чехии заподозрили коронавирус
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РИА Новости

Во Вьетнаме у гражданина Чехии заподозрили коронавирус

16:53 26.01.2020
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© Flickr / Ian FullerАвтомобиль скорой помощи во Вьетнаме
Автомобиль скорой помощи во Вьетнаме
© Flickr / Ian Fuller
Автомобиль скорой помощи во Вьетнаме. Архивное фото
ПРАГА, 26 янв - РИА Новости. МИД Чехии подтверждает госпитализацию во вьетнамском городе Дананге одного соотечественника с подозрением на заражение новым типом коронавируса, сообщила в воскресенье журналистам представитель дипведомства Зузана Штихова.
Ранее Чешское ТВ сообщило, что в Дананге госпитализировано с подозрением на заболевание коронавирусом 12 человек, из которых семь - граждан КНР, четыре вьетнамца и один чех. Все госпитализированные сообщили, что общались в последние дни с гражданами Китая, прилетевшими непосредственно из КНР.
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"Могу подтвердить, что один чешский гражданин в связи с расширением коронавируса был с чисто превентивных доводов госпитализирован в Дананге. Заболевание у него пока не подтверждено. Сотрудники чешского посольства в Ханое находятся с ним в контакте, в какой-либо конкретной помощи он пока не нуждается", - сказала Штихова.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.
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