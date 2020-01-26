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Власти Москвы рассказали об уборке столичного транспорта
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РИА Новости

Власти Москвы рассказали об уборке столичного транспорта

16:33 26.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСотрудники технической службы Московского метрополитена проводят уборку и дезинфекцию вагонов в электродепо "Свиблово"
Сотрудники технической службы Московского метрополитена проводят уборку и дезинфекцию вагонов в электродепо Свиблово
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Сотрудники технической службы Московского метрополитена проводят уборку и дезинфекцию вагонов в электродепо "Свиблово". Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы рассказал о порядке уборки и дезинфекции вагонов метро, автобусов, трамваев и электробусов в столице.
"Более 12,5 тысячи вагонов метро, автобусов, трамваев и электробусов московского транспорта постоянно проходят уборку и дезинфекцию... Раз в неделю транспорт отправляют на углубленное санитарное обслуживание. Все поверхности салона обрабатывают очищающими составами, обивку сидений обслуживают с применением моющих пылесосов", - говорится в сообщении пресс-службы департамента.
Уточняется, что всего на столичных маршрутах ежедневно работают более 6,5 тысячи автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев Мосгортранса. Кроме того, станции, вестибюли и вагоны метро также тщательно убираются. Также составы московской подземки проходят кварцевание.
В пресс-службе отметили, что во всех составах, заходящих в депо, каждый день проводится влажная уборка салонов с применением дезинфицирующих и моющих средств. Отдельное внимание уделяется поручням, сиденьям и стёклам. В утреннее и вечернее время организована уборка в вагонах в пунктах оборота подвижного состава.
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Обеззараживание воздуха в поездах проходит либо с помощью автоматической системы, встроенной в климатические установки вагонов, либо при помощи УФ-ламп для остальных составов. В настоящий момент вагонов уже с встроенными УФ-лампами — "Москва" и "Ока" — на линиях метрополитена эксплуатируется около 2700. Всего подвижной состав метро насчитывает почти 6000 вагонов.

"Московский транспорт – один из самых чистых и безопасных в мире в санитарно-эпидемиологическом отношении. Мы постоянно проводим тщательные влажные уборки, кварцевание, дезинфекцию и следим за качеством воздуха в салонах", – подчеркнули в департаменте транспорта.

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