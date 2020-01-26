Житель Кургана расстрелял из травматического оружия посетителей сауны

ЧЕЛЯБИНСК, 26 янв - РИА Новости. Житель Житель Кургана в сауне расстрелял из травматического пистолета посетителей, четверо получили травмы, подозреваемый задержан, сообщило СУСК России по региону.

По данным следствия, утром 25 января в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в сауне на улице Некрасова неизвестный ранил из травматического оружия четырех человек, один из которых в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой госпитализирован. С места происшествия нападавший скрылся.

"По данному факту следственным отделом по городу Курган СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). В результате грамотно спланированных и своевременно проведенных совместно с сотрудниками УМВД по Курганской области оперативно-розыскных мероприятий личность стрелявшего мужчины установлена, он задержан",- говорится в сообщении.

СК поясняет, что инцидент произошел ночью 25 января, когда 36-летний житель Кургана с товарищами вступил в конфликт с другими отдыхающими.

Орудие преступления найдено при обыске в жилище подозреваемого.