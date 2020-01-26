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2020-01-26T15:26+0300
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Житель Кургана расстрелял из травматического оружия посетителей сауны
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РИА Новости

Житель Кургана расстрелял из травматического оружия посетителей сауны

15:26 26.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ЧЕЛЯБИНСК, 26 янв - РИА Новости. Житель Кургана в сауне расстрелял из травматического пистолета посетителей, четверо получили травмы, подозреваемый задержан, сообщило СУСК России по региону.
По данным следствия, утром 25 января в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в сауне на улице Некрасова неизвестный ранил из травматического оружия четырех человек, один из которых в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой госпитализирован. С места происшествия нападавший скрылся.
"По данному факту следственным отделом по городу Курган СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). В результате грамотно спланированных и своевременно проведенных совместно с сотрудниками УМВД по Курганской области оперативно-розыскных мероприятий личность стрелявшего мужчины установлена, он задержан",- говорится в сообщении.
СК поясняет, что инцидент произошел ночью 25 января, когда 36-летний житель Кургана с товарищами вступил в конфликт с другими отдыхающими.
Орудие преступления найдено при обыске в жилище подозреваемого.
В настоящее время подозреваемый задержан, следователем решается вопрос о его заключении под стражу, сообщает СК.
Сотрудник полиции
10 января, 23:26
В Подмосковье неизвестный застрелил мужчину из травматического оружия
4321102
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Следственный комитет РФКурганПроисшествия
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