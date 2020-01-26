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СК проводит доследственную проверку после ДТП в Пермском крае
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РИА Новости

СК проводит доследственную проверку после ДТП в Пермском крае

12:52 26.01.2020
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© Фото : ГУ МЧС РФАвтомобили спасательных служб на месте ДТП в Пермском крае
Автомобили спасательных служб на месте ДТП в Пермском крае
© Фото : ГУ МЧС РФ
Автомобили спасательных служб на месте ДТП в Пермском крае
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. СУСК по Пермскому краю проводит доследственную проверку после ДТП с автобусом на автомобильной дороге М-7 "Волга", в котором пострадали 15 человек, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее министерство территориальной безопасности края сообщало, что на федеральной трассе М-7 столкнулись автобус с двумя автомобилями, 15 человек, среди которых один ребёнок, были доставлены в больницу.
Сообщается, что 26 января около 8.30 в Нытвенском районе на 414 километре автомобильной дороги М-7 "Волга" произошло столкновение междугороднего рейсового автобуса "КАВЗ", двигавшегося по маршруту "Чайковский - Пермь", грузового автомобиля Hyundai и легкового автомобиля Opel. В результате аварии пострадали 15 человек, в том числе один ребенок.
"Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком, с которым впоследствии столкнулся легковой автомобиль, двигавшийся в попутном направлении. По предварительным данным, пострадали 15 человек, в том числе шестилетняя девочка.
Сообщается, что проводится осмотр места происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение, также будет дана правовая оценка действиям перевозчика по обеспечению безопасности оказываемых услуг.
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