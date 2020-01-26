СК проводит доследственную проверку после ДТП в Пермском крае

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. СУСК по СУСК по Пермскому краю проводит доследственную проверку после ДТП с автобусом на автомобильной дороге М-7 "Волга", в котором пострадали 15 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее министерство территориальной безопасности края сообщало, что на федеральной трассе М-7 столкнулись автобус с двумя автомобилями, 15 человек, среди которых один ребёнок, были доставлены в больницу.

Сообщается, что 26 января около 8.30 в Нытвенском районе на 414 километре автомобильной дороги М-7 "Волга" произошло столкновение междугороднего рейсового автобуса "КАВЗ", двигавшегося по маршруту "Чайковский - Пермь", грузового автомобиля Hyundai и легкового автомобиля Opel. В результате аварии пострадали 15 человек, в том числе один ребенок.

"Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком, с которым впоследствии столкнулся легковой автомобиль, двигавшийся в попутном направлении. По предварительным данным, пострадали 15 человек, в том числе шестилетняя девочка.