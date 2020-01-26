В ГД призвали США думать о стабильности вместо военной конкуренции

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя совет американского адмирала союзникам брать пример с РФ в оборонной сфере, порекомендовал Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя совет американского адмирала союзникам брать пример с РФ в оборонной сфере, порекомендовал США направлять усилия не на конкуренцию с РФ, а на укрепление стабильности в мире.

Ранее командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.

"Я бы порекомендовал США направлять усилия не на конкуренцию с нашей страной, а именно на укрепление взаимодействия с Вооруженными силами нашей страны, участие в борьбе с терроризмом, которой достаточно много, и вообще. Укрепление соответствующей стабильности в целом в мировом масштабе. Я думаю, что это пойдет на пользу", - сказал Швыткин РИА Новости.

Депутат отметил, что военный бюджет России в 15 раз меньше, чем бюджет США, вместе с тем РФ исходит из тех потребностей, которые сегодня существуют в рамках приобретения вооружения, оснащения вооруженных сил и, конечно же, задачи, поставленные верховным главнокомандующим, выполняет.