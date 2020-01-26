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В ГД призвали США думать о стабильности вместо военной конкуренции
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РИА Новости

В ГД призвали США думать о стабильности вместо военной конкуренции

12:13 26.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя совет американского адмирала союзникам брать пример с РФ в оборонной сфере, порекомендовал США направлять усилия не на конкуренцию с РФ, а на укрепление стабильности в мире.
Ранее командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
"Я бы порекомендовал США направлять усилия не на конкуренцию с нашей страной, а именно на укрепление взаимодействия с Вооруженными силами нашей страны, участие в борьбе с терроризмом, которой достаточно много, и вообще. Укрепление соответствующей стабильности в целом в мировом масштабе. Я думаю, что это пойдет на пользу", - сказал Швыткин РИА Новости.
Депутат отметил, что военный бюджет России в 15 раз меньше, чем бюджет США, вместе с тем РФ исходит из тех потребностей, которые сегодня существуют в рамках приобретения вооружения, оснащения вооруженных сил и, конечно же, задачи, поставленные верховным главнокомандующим, выполняет.
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"Одновременно хочется сказать, что мы не стремимся к наращиванию военного потенциала ни в коем случае. Мы стремимся к укреплению обороноспособности страны, исходя из тех вызовов, из тех угроз, которые, к сожалению, существуют со стороны блока НАТО в частности, и в том числе США. И размещение соответствующих баз вблизи наших границ, и проводимые в десятки раз больше учений, чем у нас, и так далее", - заключил Швыткин.
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