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Культура
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В Музее имени Щусева пройдет цикл лекций о московском метрополитене
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РИА Новости

В Музее имени Щусева пройдет цикл лекций о московском метрополитене

11:27 26.01.2020 (обновлено: 11:32 26.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПоезд на станции метро "Некрасовка" Кожуховской линии
Поезд на станции метро Некрасовка Кожуховской линии
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Поезд на станции метро "Некрасовка" Кожуховской линии. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Цикл из 12 лекций "Архитектура московского метро: история и современность в мировом контексте" пройдет с 28 января по 14 апреля в Музее архитектуры имени А.В. Щусева в столице, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В Музее архитектуры имени А.В. Щусева пройдет цикл из 12 лекций "Архитектура московского метро: история и современность в мировом контексте". Проект приурочен к грядущему 85-летию столичной подземки. Первая линия метро была запущена 15 мая 1935 года", - говорится в сообщении.
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Лекции будут идти раз в неделю с 28 января по 14 апреля. Посетителям расскажут о феномене московского метро и о культуре подземного транспорта в мире. Лекторы не только расскажут истории появления этого вида транспорта в СССР, но и проанализируют современную архитектуру метрополитена.
Кроме того, слушатели познакомятся с термином "внеуличный городской транспорт" и узнают, что первые идеи создания такого вида общественного транспорта в Москве относятся к концу XIX века. Эксперты также рассмотрят преемственность традиций внеуличного транспорта в проектах первых станций метро СССР.
Цикл лекций коснется изменений в архитектуре метро в советские годы. Лекторы обратят внимание на дворцовое убранство метро в сталинскую эпоху, унификацию архитектуры в период оттепели, а также расскажут о "третьем пути" в проектировании в 1960–1980-х годах. В завершении на лекциях будут описаны архитектурные решения постсоветской эпохи на рубеже веков.
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КультураГосударственный музей архитектуры имени ЩусеваМоскваМосковский метрополитенОбщество
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