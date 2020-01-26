В Музее имени Щусева пройдет цикл лекций о московском метрополитене

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Цикл из 12 лекций "Архитектура московского метро: история и современность в мировом контексте" пройдет с 28 января по 14 апреля в Цикл из 12 лекций "Архитектура московского метро: история и современность в мировом контексте" пройдет с 28 января по 14 апреля в Музее архитектуры имени А.В. Щусева в столице, сообщается на сайте мэра Москвы

"В Музее архитектуры имени А.В. Щусева пройдет цикл из 12 лекций "Архитектура московского метро: история и современность в мировом контексте". Проект приурочен к грядущему 85-летию столичной подземки . Первая линия метро была запущена 15 мая 1935 года", - говорится в сообщении.

Лекции будут идти раз в неделю с 28 января по 14 апреля. Посетителям расскажут о феномене московского метро и о культуре подземного транспорта в мире. Лекторы не только расскажут истории появления этого вида транспорта в СССР, но и проанализируют современную архитектуру метрополитена.

Кроме того, слушатели познакомятся с термином "внеуличный городской транспорт" и узнают, что первые идеи создания такого вида общественного транспорта в Москве относятся к концу XIX века. Эксперты также рассмотрят преемственность традиций внеуличного транспорта в проектах первых станций метро СССР.