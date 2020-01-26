В Башкирии возбудили уголовное дело после пожара с тремя погибшими

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в частном доме в башкирском селе, в котором погибли три человека, в том числе ребенок, сообщается на сайте СК РФ по республике.
По предварительным данным следствия, в субботу, 25 января, около 17.00 в бревенчатом доме в деревне Гумерово произошел пожар. Спасатели обнаружили тела двух женщин 59-ти и 23-х лет, а также 3-летнего мальчика. Девочке двух лет удалось выжить, поскольку ее спасли соседи, заметившие возгорание. Сейчас ребенку оказывают медпомощь.
"Следственными органами СК РФ по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту смерти троих человек во время пожара в частном жилом доме в деревне Гумерово Ишимбайского района по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.