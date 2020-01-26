Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-26T11:25+0300
https://ria.ru/20200126/1563885421.html
В Башкирии возбудили уголовное дело после пожара с тремя погибшими
https://cdn23.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_0:4:3077:1735_1036x0_80_0_0_b9906b01de08374ef39296972d529bb3.jpg
РИА Новости

В Башкирии возбудили уголовное дело после пожара с тремя погибшими

11:25 26.01.2020
8659
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в частном доме в башкирском селе, в котором погибли три человека, в том числе ребенок, сообщается на сайте СК РФ по республике.
По предварительным данным следствия, в субботу, 25 января, около 17.00 в бревенчатом доме в деревне Гумерово произошел пожар. Спасатели обнаружили тела двух женщин 59-ти и 23-х лет, а также 3-летнего мальчика. Девочке двух лет удалось выжить, поскольку ее спасли соседи, заметившие возгорание. Сейчас ребенку оказывают медпомощь.
"Следственными органами СК РФ по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту смерти троих человек во время пожара в частном жилом доме в деревне Гумерово Ишимбайского района по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
24 января, 08:31
В башкирском селе мужчина покончил с собой после изнасилования дочери
131664
Обсудить 0
Республика БашкортостанПроисшествия
Рекомендуем
Телеведущий Максим Галкин
Галкин прокомментировал сообщения о вырубке леса около его замка
Работа пожарно-спасательного центра
В МЧС рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при ЧП в Махачкале
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Томске задержали директора лесопилки, где погибли 12 рабочих
Тушение пожара
В Нижнем Новгороде загорелись автосервис и пилорама
Автомобили скорой помощи
В Пермском крае произошло ДТП с участием трех транспортных средств
Покупатели в одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Озеро Байкал
На берегу Байкала снесут самовольно возведенный развлекательный центр
Остров Грейт-Бласкет
Для острова в Ирландии разыскиваются смотрители с навыками выживания
Автомобиль Следственного комитета РФ
В башкирском селе мужчина покончил с собой после изнасилования дочери
Алена Водонаева
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Пензе девятиклассник умер после урока английского
Алексей Миллер во время торжественной церемонии запуска в эксплуатацию первой очереди подземного хранилища газа в поселке Романово
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обвинил Асада и Хафтара в нарушении перемирия в Идлибе и Ливии
Варшава
Эксперт прокомментировал претензии Польши на репарации
Автомобили спасательных служб на месте ДТП в Пермском крае
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае достигло 15
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:08Специалисты из США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией
23:59Три ракеты упали на территории посольства США в Багдаде
23:58Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима
23:36Гуаидо встретится с премьером Канады в понедельник
23:34В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
23:30В столице Казахстана из-за непогоды задержали все авиарейсы
23:26Официально объявлено, что Билл Мюррей снова "охотник за привидениями"
23:25ВРНС предложил поправки в преамбулу Конституции России
23:24В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
23:08В Петербурге задержали подозреваемых в избиении мужчины до смерти
23:03В Крыму при лобовом столкновении двух машин погибли три человека
22:53Иран потребовал у США компенсацию за ущерб из-за выхода из СВПД
22:53Установлена личность мужчины, бросившего сыновей в "Шереметьево"
22:47СК проверяет обстоятельства ДТП с маршруткой в Ленинградской области
22:36В США подтвердили четвертый случай заболевания новым коронавирусом
22:33Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"
22:33В Калифорнии при крушении вертолета погибли пять человек
22:21Посол Германии оценил перспективы отношений между Москвой и Берлином
22:18В центре Москвы машина упала в реку
22:16Москалькова поддержит ходатайство о помиловании Иссахар
Лента новостейМолния