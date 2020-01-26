В Башкирии возбудили уголовное дело после пожара с тремя погибшими

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в частном доме в башкирском селе, в котором погибли три человека, в том числе ребенок, сообщается на сайте СК РФ по республике.

По предварительным данным следствия, в субботу, 25 января, около 17.00 в бревенчатом доме в деревне Гумерово произошел пожар. Спасатели обнаружили тела двух женщин 59-ти и 23-х лет, а также 3-летнего мальчика. Девочке двух лет удалось выжить, поскольку ее спасли соседи, заметившие возгорание. Сейчас ребенку оказывают медпомощь.