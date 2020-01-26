Эрдоган обвинил Асада и Хафтара в нарушении перемирия в Идлибе и Ливии

"К сожалению, (Дамаск - ред.) по-прежнему открыто нарушает договоренности по Идлибу…. Хафтар игнорирует мирные усилия, предпринятые в Москве и Берлине", - сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Алжир с визитом.

С 19 декабря сирийская армия проводила военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб. Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более 40 деревень в ходе операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения, для чего были открыты три гуманитарных коридора: в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке, и аль-Хадер на юге провинции Алеппо. Боевики несколько раз обстреляли эти коридоры. Очередное прекращение огня вступило в силу в сирийской провинции Идлиб с полуночи 12 января, однако 16 января операция сирийской армии возобновилась из-за нарушения боевиками перемирия.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников о прекращении огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.