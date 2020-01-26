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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-26T10:55+0300
https://ria.ru/20200126/1563884763.html
Эрдоган обвинил Асада и Хафтара в нарушении перемирия в Идлибе и Ливии
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РИА Новости

Эрдоган обвинил Асада и Хафтара в нарушении перемирия в Идлибе и Ливии

10:55 26.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 26 янв – РИА Новости. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Дамаск и глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар продолжают нарушать режимы перемирия, установленные и сирийском Идлибе и в Ливии.
"К сожалению, (Дамаск - ред.) по-прежнему открыто нарушает договоренности по Идлибу…. Хафтар игнорирует мирные усилия, предпринятые в Москве и Берлине", - сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Алжир с визитом.
С 19 декабря сирийская армия проводила военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб. Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более 40 деревень в ходе операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения, для чего были открыты три гуманитарных коридора: в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке, и аль-Хадер на юге провинции Алеппо. Боевики несколько раз обстреляли эти коридоры. Очередное прекращение огня вступило в силу в сирийской провинции Идлиб с полуночи 12 января, однако 16 января операция сирийской армии возобновилась из-за нарушения боевиками перемирия.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников о прекращении огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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Война в СирииХалифа ХафтарЛивияТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Идлиб вроде бы пока ещё Сирия. Значит в зоне ответственности сирийской армии.
26 января, 11:07
vvab6
1310000
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