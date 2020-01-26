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Президент Южной Кореи призвал к спокойствию в связи с коронавирусом
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РИА Новости

Президент Южной Кореи призвал к спокойствию в связи с коронавирусом

10:31 26.01.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonСотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото
СЕУЛ, 26 янв – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в воскресенье призвал граждан сильно не волноваться из-за коронавируса и довериться правительству, которое делает все возможное, чтобы не допустить его распространения.

"Сейчас, когда правительство прилагает все необходимые усилия вместе с местными властями, я прошу людей доверять правительству, следовать необходимым мерам и не проявлять чрезмерного беспокойства", - говорится в сообщении президента, опубликованном после того, как в Южной Корее подтвердили третий случай заражения вирусом.

Президент по телефону переговорил с руководителем организации Центров по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения РК (KCDC) Чон Ын Гён и главой Центрального центра неотложной медицинской помощи Юн Хан Док.
Юн Хан Док сообщила Мун Чжэ Ину, что ее организация планирует внедрить новый метод медицинского обследования для обнаружения вируса.
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Как сообщил зампредставителя президентской администрации Хан Чон У, в беседе с главой KCDC Чон Ын Гён президент призвал к "упреждающим" и "более активным" мерам по предотвращению проникновения в страну зараженных вирусом через аэропорты и морские порты.
Мун Чжэ Ин также подчеркнул необходимость общего сотрудничества всего правительства в рамках кампании по борьбе с коронавирусом и пообещал оказать медицинским учреждениям всю необходимую поддержку.
Южная Корея подтвердила уже третий случай заражения вирусом 2019-nCoV. Как сообщает KCDC, еще один человек с похожими симптомами сейчас проходит проверку. 47 человек были проверены как потенциальные зараженные, но у них не обнаружили вируса.
МИД Южной Кореи повысил до третьего "красного" уровня степень опасности для всей китайской провинции Хубэй, включая город Ухань и посоветовал уже находящимся в провинции гражданам эвакуироваться, если только их не удерживают там "срочные дела". Потенциальным путешественникам советуют отменить или хотя бы отложить поездку. Авиакомпания Korean Air приостановила свои рейсы в зараженный город до 31 января.
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О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани стало известно 31 декабря. Как выяснили эксперты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Согласно последним данным, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975, скончались 56 человек. Еще 324 человека находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, у 2684 человек подозревают этот вирус. Вспышка заболевания зафиксирована в 30 регионах по всей стране
Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов, предполагается, что источником вируса могли стать змеи, которых в Китае часто употребляют в пищу. Позже стало известно, что вирус передается от человека к человеку. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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