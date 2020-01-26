Президент Южной Кореи призвал к спокойствию в связи с коронавирусом

"Сейчас, когда правительство прилагает все необходимые усилия вместе с местными властями, я прошу людей доверять правительству, следовать необходимым мерам и не проявлять чрезмерного беспокойства", - говорится в сообщении президента, опубликованном после того, как в Южной Корее подтвердили третий случай заражения вирусом.

Президент по телефону переговорил с руководителем организации Центров по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения РК (KCDC) Чон Ын Гён и главой Центрального центра неотложной медицинской помощи Юн Хан Док.

Юн Хан Док сообщила Мун Чжэ Ину, что ее организация планирует внедрить новый метод медицинского обследования для обнаружения вируса.

Как сообщил зампредставителя президентской администрации Хан Чон У, в беседе с главой KCDC Чон Ын Гён президент призвал к "упреждающим" и "более активным" мерам по предотвращению проникновения в страну зараженных вирусом через аэропорты и морские порты.

Мун Чжэ Ин также подчеркнул необходимость общего сотрудничества всего правительства в рамках кампании по борьбе с коронавирусом и пообещал оказать медицинским учреждениям всю необходимую поддержку.

Южная Корея подтвердила уже третий случай заражения вирусом 2019-nCoV. Как сообщает KCDC, еще один человек с похожими симптомами сейчас проходит проверку. 47 человек были проверены как потенциальные зараженные, но у них не обнаружили вируса.

МИД Южной Кореи повысил до третьего "красного" уровня степень опасности для всей китайской провинции Хубэй, включая город Ухань и посоветовал уже находящимся в провинции гражданам эвакуироваться, если только их не удерживают там "срочные дела". Потенциальным путешественникам советуют отменить или хотя бы отложить поездку. Авиакомпания Korean Air приостановила свои рейсы в зараженный город до 31 января.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани стало известно 31 декабря. Как выяснили эксперты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Согласно последним данным, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975, скончались 56 человек. Еще 324 человека находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, у 2684 человек подозревают этот вирус. Вспышка заболевания зафиксирована в 30 регионах по всей стране