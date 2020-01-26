В Госдуме рассказали о пользе договора о Союзном государстве

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Договор о Договор о Союзном государстве между Россией и Белоруссией приносит огромную пользу обеим странам и в области международного права, и в значимых для их граждан вопросах, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии вступил в силу 20 лет назад, 26 января 2000 года. Согласно договору, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. Каждая страна сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, конституцию, флаг, герб.

"Польза, конечно, есть огромная - не только для двух государств как международное право, но и для жителей России и Белоруссии. За эти 20 лет сделано очень много в области унификации наших законодательств. Очень много модульных законов в Белоруссии, в России через Союзный парламент, который активно работает", - сказал он.

По его словам, "профильные комиссии этого парламента разработали сотни законов, которые дают сегодня возможность жителю Белоруссии спокойно жить, работать, учиться в РФ, и жителю России, приезжая в Белоруссию, также себя комфортно чувствовать при устройстве на работу, при получении медицинской или иной помощи".

Депутат отметил, что созданы сотни совместных предприятий, которые производят продукцию в областях танкостроения, моторостроения, машиностроения, химической промышленности, и это дает огромные возможности по товарообороту в размере нескольких миллиардов долларов, что обеспечивает дополнительные рабочие места и достойную зарплату для жителей обоих государств.

"Немаловажный вопрос – это национальная безопасность, потому что на сегодняшний день в рамках Союзного государства Россия и Белоруссия – это совместная охрана воздушных рубежей, это возможность закрытия всех тех проблемных точек, которые существуют сегодня у любого государства в плане радиолокационной безопасности, военно-космической безопасности", - сказал Водолацкий.

Также депутат отметил сотрудничество России и Белоруссии в области культуры – "десятки различных конкурсов, фестивалей, круглых столов". Он также упомянул ежегодный фестиваль искусств России, Белоруссии и Украины "Славянский базар".

По его словам, необходимо "четче подойти" к долгосрочным соглашениям, которые позволят как России, так и Белоруссии одновременно быть независимыми государствами и выстроить единую многовекторную систему взаимоотношений, поэтому в вопросах внешней политики Москва и Минск должны быть едины.

"У нас на сегодняшний день пока есть вопросы, почему, к примеру, защищая одни вопросы, Белоруссия на внешней площадке не всегда поддерживает Россию. Это и есть небольшая проблема, недоработка, которую нужно будет решать", - считает Водолацкий.

Депутат добавил, что сейчас также идет работа по созданию более комфортных условий для выпускников школ. По его словам, у России с Белоруссией пока разные системы образования, и это сокращает возможности поступления жителей одной страны в вузы другой.

Ситуацию с экологическими сборами Белоруссии Водолацкий назвал "неправильной". Он выразил надежду на ее скорейшее мирное решение.