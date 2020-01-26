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Союзное государство
2020-01-26T10:04+0300
https://ria.ru/20200126/1563883634.html
В Госдуме рассказали о пользе договора о Союзном государстве
https://cdn23.img.ria.ru/images/155043/62/1550436287_0:0:2917:1641_1036x0_80_0_0_389cbce7471c081344fa90169ffae0d3.jpg
РИА Новости

В Госдуме рассказали о пользе договора о Союзном государстве

10:04 26.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Договор о Союзном государстве между Россией и Белоруссией приносит огромную пользу обеим странам и в области международного права, и в значимых для их граждан вопросах, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии вступил в силу 20 лет назад, 26 января 2000 года. Согласно договору, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. Каждая страна сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, конституцию, флаг, герб.
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"Польза, конечно, есть огромная - не только для двух государств как международное право, но и для жителей России и Белоруссии. За эти 20 лет сделано очень много в области унификации наших законодательств. Очень много модульных законов в Белоруссии, в России через Союзный парламент, который активно работает", - сказал он.
По его словам, "профильные комиссии этого парламента разработали сотни законов, которые дают сегодня возможность жителю Белоруссии спокойно жить, работать, учиться в РФ, и жителю России, приезжая в Белоруссию, также себя комфортно чувствовать при устройстве на работу, при получении медицинской или иной помощи".
Депутат отметил, что созданы сотни совместных предприятий, которые производят продукцию в областях танкостроения, моторостроения, машиностроения, химической промышленности, и это дает огромные возможности по товарообороту в размере нескольких миллиардов долларов, что обеспечивает дополнительные рабочие места и достойную зарплату для жителей обоих государств.
"Немаловажный вопрос – это национальная безопасность, потому что на сегодняшний день в рамках Союзного государства Россия и Белоруссия – это совместная охрана воздушных рубежей, это возможность закрытия всех тех проблемных точек, которые существуют сегодня у любого государства в плане радиолокационной безопасности, военно-космической безопасности", - сказал Водолацкий.
Также депутат отметил сотрудничество России и Белоруссии в области культуры – "десятки различных конкурсов, фестивалей, круглых столов". Он также упомянул ежегодный фестиваль искусств России, Белоруссии и Украины "Славянский базар".
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По его словам, необходимо "четче подойти" к долгосрочным соглашениям, которые позволят как России, так и Белоруссии одновременно быть независимыми государствами и выстроить единую многовекторную систему взаимоотношений, поэтому в вопросах внешней политики Москва и Минск должны быть едины.
"У нас на сегодняшний день пока есть вопросы, почему, к примеру, защищая одни вопросы, Белоруссия на внешней площадке не всегда поддерживает Россию. Это и есть небольшая проблема, недоработка, которую нужно будет решать", - считает Водолацкий.
Депутат добавил, что сейчас также идет работа по созданию более комфортных условий для выпускников школ. По его словам, у России с Белоруссией пока разные системы образования, и это сокращает возможности поступления жителей одной страны в вузы другой.
Ситуацию с экологическими сборами Белоруссии Водолацкий назвал "неправильной". Он выразил надежду на ее скорейшее мирное решение.
"Мы все равно подпишем все дорожные карты, потому что наша история взаимоотношений – это история одной семьи, когда существуют определенные разногласия, потом семья садится за стол переговоров и находит решение. И с Белоруссией мы тоже найдем решения и компромиссы, взимовыгодные для нас, для Белоруссии и для будущего Союзного государства", - заключил Водолацкий.
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Союзное государствоГосдума РФСоюзное государствоБелоруссияРоссияВиктор ВодолацкийПолитика
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