В Москве в воскресенье ожидаются снег и порывистый ветер

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Облачная погода, местами осадки в виде снега, гололедица и порывистый ветер ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице до плюс трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Погода облачная, в первой половине дня с прояснениями, местами пройдет небольшой снег преимущественно во второй половине дня, местами гололедица", - сказал Леус.

По его словам, температура в Москве около нуля, по области от минус трех до плюс двух.

Метеоролог также добавил, что ветер будет западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, к вечеру в порывах может достигать 15 метров в секунду.