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В Москве в воскресенье ожидаются снег и порывистый ветер
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РИА Новости

В Москве в воскресенье ожидаются снег и порывистый ветер

09:30 26.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Снег в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Облачная погода, местами осадки в виде снега, гололедица и порывистый ветер ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице до плюс трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода облачная, в первой половине дня с прояснениями, местами пройдет небольшой снег преимущественно во второй половине дня, местами гололедица", - сказал Леус.
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По его словам, температура в Москве около нуля, по области от минус трех до плюс двух.
Метеоролог также добавил, что ветер будет западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, к вечеру в порывах может достигать 15 метров в секунду.
Он также добавил, что атмосферное давление остается ниже нормы, но будет постепенно повышаться и составит 744 миллиметра ртутного столба.
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09:29Названы первые признаки заражения новым коронавирусом
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