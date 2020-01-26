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2020-01-26T08:27+0300
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"Они всех уничтожали, жгли": воспоминания об Освенциме
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РИА Новости
"Они всех уничтожали, жгли": воспоминания об Освенциме
Евгений Ковалев попал в Освенцим в 1943 году. Ему было 15 лет. "Мы не надеялись, что мы будем жить. Абсолютно никто не надеялся. Вот-вот, сегодня-завтра, сегодня-завтра", – делится своими воспоминаниями бывший узник концлагеря. С 1940 по 1945 года в Освенциме нацисты уничтожили более миллиона человек.
2020-01-26T08:27+0300
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"Они всех уничтожали, жгли": воспоминания об Освенциме

08:27 26.01.2020
142
Евгений Ковалев попал в Освенцим в 1943 году. Ему было 15 лет. "Мы не надеялись, что мы будем жить. Абсолютно никто не надеялся. Вот-вот, сегодня-завтра, сегодня-завтра", – делится своими воспоминаниями бывший узник концлагеря. С 1940 по 1945 года в Освенциме нацисты уничтожили более миллиона человек.
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ВетераныОсвенцимВеликая Отечественная война (1941-1945)Видео
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