Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете. Об этом говорится в исследовании ученых Института медико-биологических проблем РАН, опубликованном в научном журнале "Авиакосмическая и экологическая медицина".
"Максимальный рост микроорганизмов чаще обнаруживался в зонах, относящихся к "холодным", в которых была высока вероятность выпадения конденсата атмосферной влаги", - пишут ученые.
Суммарно в служебном модуле "Заря", функционально-грузовом блоке "Звезда" и малом исследовательском модуле "Рассвет" российского сегмента МКС обнаружено 110 локальных областей коррозионного разрушения и 21 участок с коррозионными очагами. Восемь зон отнесены к числу наиболее опасных, четыре зоны требуют регулярного контроля с использованием приборов и еще четыре - наблюдения со стороны космонавтов. Среди наиболее опасных - зоны трех иллюминаторов, потолок и одна из стенок в туалете. Одной из причин ученые называют плохую вентиляцию этих мест. Так, в районе еще одного иллюминатора коррозии не обнаружено, потому что он хорошо обдувается.
Среди разъедающих станцию микроорганизмов, в частности, обнаружены грибы Aspergillus, Penicillium glabrum, Ulocladium botrytis, Cladosporium cladosporioides и другие. По некоторым грибам и бактериям их содержание превышает норму в три-четыре раза от допустимого для жилых модулей. Помимо конденсата и плохого обдува, росту микроорганизмов способствует ультразвуковой фон, возникающий от работы оборудования, выяснили ученые.
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