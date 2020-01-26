Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии

Суммарно в служебном модуле "Заря", функционально-грузовом блоке "Звезда" и малом исследовательском модуле "Рассвет" российского сегмента МКС обнаружено 110 локальных областей коррозионного разрушения и 21 участок с коррозионными очагами. Восемь зон отнесены к числу наиболее опасных, четыре зоны требуют регулярного контроля с использованием приборов и еще четыре - наблюдения со стороны космонавтов. Среди наиболее опасных - зоны трех иллюминаторов, потолок и одна из стенок в туалете. Одной из причин ученые называют плохую вентиляцию этих мест. Так, в районе еще одного иллюминатора коррозии не обнаружено, потому что он хорошо обдувается.