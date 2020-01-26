Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-01-26T03:14+0300
https://ria.ru/20200126/1563880849.html
Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
https://cdn24.img.ria.ru/images/153178/92/1531789201_0:107:2048:1259_1036x0_80_0_0_6429ececbd68ab333d7dd28ceafb7994.jpg
РИА Новости

Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии

03:14 26.01.2020
3013
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете. Об этом говорится в исследовании ученых Института медико-биологических проблем РАН, опубликованном в научном журнале "Авиакосмическая и экологическая медицина".
"Максимальный рост микроорганизмов чаще обнаруживался в зонах, относящихся к "холодным", в которых была высока вероятность выпадения конденсата атмосферной влаги", - пишут ученые.
Суммарно в служебном модуле "Заря", функционально-грузовом блоке "Звезда" и малом исследовательском модуле "Рассвет" российского сегмента МКС обнаружено 110 локальных областей коррозионного разрушения и 21 участок с коррозионными очагами. Восемь зон отнесены к числу наиболее опасных, четыре зоны требуют регулярного контроля с использованием приборов и еще четыре - наблюдения со стороны космонавтов. Среди наиболее опасных - зоны трех иллюминаторов, потолок и одна из стенок в туалете. Одной из причин ученые называют плохую вентиляцию этих мест. Так, в районе еще одного иллюминатора коррозии не обнаружено, потому что он хорошо обдувается.
Среди разъедающих станцию микроорганизмов, в частности, обнаружены грибы Aspergillus, Penicillium glabrum, Ulocladium botrytis, Cladosporium cladosporioides и другие. По некоторым грибам и бактериям их содержание превышает норму в три-четыре раза от допустимого для жилых модулей. Помимо конденсата и плохого обдува, росту микроорганизмов способствует ультразвуковой фон, возникающий от работы оборудования, выяснили ученые.
Вид на реку Амазонку с борта МКС
23 января, 20:06
Российский экипаж МКС приступил к миссии "Терминатор"
118004
Обсудить 0
Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоссия
Рекомендуем
Вид на Землю из космоса
NASA сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида
Международная космическая станция
Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС
Эмблема Космических сил США
В Сети высмеяли новый логотип Космических войск США
Пассажирский самолет в небе
Boeing 777X завершил первый испытательный полет
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Погрузка последней группы белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует
Дилинговый центр в центральном офисе Сбербанка России в Москве
Банки готовят революцию в удаленном обслуживании клиентов
Алена Водонаева
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Покупатели в одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
3D изображение раковой клетки
Канадские ученые допустили возможность заражения раком
Люди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане
Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть
Продажа сигарет
Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии назвала Беллинсгаузена "нашим человеком"
Пусковые ячейки зенитных ракет ЗРК Редут на корвете Совершенный
Могила для авиации НАТО. Как корабли России ответят на угрозу с неба
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37Ученые нашли рецепт идеального кофе
09:37В Нижнем Новгороде при столкновении автобуса с иномаркой погиб человек
09:33Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Пермском крае
09:32В Японии приостановят работы на АЭС "Иката" после нештатной ситуации
09:30В Москве в воскресенье ожидаются снег и порывистый ветер
09:29Названы первые признаки заражения новым коронавирусом
09:21МИД Кубы раскритиковал решение Боливии приостановить дипотношения
09:14Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае достигло 15
09:08В двух итальянских областях началось голосование на местных выборах
09:05В Москве почти все онкобольные обеспечены обезболивающими средствами
08:47NHK сообщил подробности дела о передаче данных Softbank в Японии
08:39Зариф посоветовал Трампу в решениях не опираться на заголовки в СМИ
08:39МИД Китая содействует эвакуации генконсульства США из Уханя
08:35Эксперты посоветовали, как провести Международный день без интернета
08:34В Пермском крае десять человек пострадали в ДТП с участием автобуса
08:24На юге Сахалина со льдины эвакуировали 90 рыбаков
08:12В Пермском крае произошло ДТП с участием трех транспортных средств
08:00Власти китайского города Сиань приостановят пассажирские перевозки
07:55На заснеженных трассах в Оренбуржье вызволяли потерявшихся людей
07:37Страница Бони в Instagram оказалась удалена после ее отъезда в Перу
Лента новостейМолния